Huawei poursuit sa série de lancements surprenants de smartphones avec l'introduction du Mate X5. Cet appareil est le successeur direct du Mate X3 et apporte plusieurs améliorations notables.

Le Mate X5 est doté du même écran principal LTPO OLED de 7.85 pouces et du même écran de couverture LTPO OLED de 6.4 pouces que son prédécesseur. Les deux écrans sont protégés par Kunlun Glass. L'appareil est disponible dans une nouvelle couleur Phantom Purple, en plus des options Feather White, Feather Black, Feather Gold et Green Mountain de la gamme Mate X3.

En termes de capacités de caméra, le Mate X5 conserve la même configuration que son prédécesseur. Il arbore un appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8, un appareil photo ultra-large de 13 MP f/2.2 et un module périscope de 12 MP f/3.4 avec zoom optique 5x.

Sous le capot, le Mate X5 offre jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Bien que les informations officielles sur le chipset n'aient pas été publiées, des rapports en provenance de Chine suggèrent qu'il pourrait comporter le SoC Kirin 9000s, que l'on retrouve dans la série Mate 60 récemment lancée. Ce chipset est censé être une puce compatible 5G construite sur la technologie de processus 7 nm de SMIC.

L'une des caractéristiques remarquables du Mate X5 est sa nouvelle conception d'antenne. L'antenne Lingxi de Huawei utilise un algorithme d'IA pour sélectionner le réseau optimal pour une connectivité améliorée. Les antennes de l'appareil utilisent également une technologie de réglage double mode, garantissant une meilleure qualité du signal.

Le Mate X5 est équipé d'une batterie plus grande de 5,060 66 mAh et prend en charge la charge filaire de 50 W, la charge sans fil de 7.5 W et la charge sans fil inversée de 4 W. Il fonctionne sur HarmonyOS 5 et introduit des commandes gestuelles aériennes, permettant aux utilisateurs de naviguer dans des vidéos, des pages Web et des images sans toucher l'écran principal. De plus, le Mate X8 est étanche IPXXNUMX et prend en charge la messagerie satellite bidirectionnelle BeiDou en Chine.

Les préventes du Huawei Mate X5 sont actuellement disponibles via VMall, et les ventes ouvertes devraient commencer le 15 septembre.

