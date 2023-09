Huawei Mate X5 : un nouveau téléphone pliable aux fonctionnalités impressionnantes

Huawei a discrètement lancé son dernier produit phare, le Huawei Mate X5, en Chine. Bien que la société n'ait pas révélé les détails du processeur du téléphone, il dispose d'un écran intérieur LTPO OLED de 7.85 pouces et d'un écran extérieur OLED LTPO de 6.4 pouces. Le Mate X5 est disponible en cinq options de couleurs différentes et est disponible en deux variantes de stockage. Les détails du prix du combiné n'ont pas encore été annoncés.

Le Huawei Mate X5 est le successeur du Huawei Mate X3, sorti en Chine plus tôt cette année. Doté d'un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core, le Mate X3 a reçu des critiques positives. Le Mate X5 nouvellement dévoilé est proposé dans les options de couleurs Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (vert) et Phantom Purple. Il est également disponible en deux options de stockage : 12 Go + 512 Go et 16 Go + 512 Go. De plus, deux options de stockage sont disponibles exclusivement pour l'édition Collector : 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

Le Huawei Mate X5 est doté d'un panneau intérieur LTPO OLED de 7.85 pouces avec une résolution de 2496 x 2224 pixels. Il a un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et un rapport hauteur/largeur de 8:7.1. L'écran de couverture est un panneau OLED LTPO de 6.4 pouces avec une résolution de 2504 x 1080 pixels, un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 300 Hz et un rapport hauteur/largeur de 20.9:9. Le téléphone est équipé jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage intégré.

En termes de capacités de caméra, le Mate X5 dispose d’une configuration de triple caméra arrière. Il comprend un puissant capteur principal de 50 mégapixels, un capteur de 13 mégapixels avec un objectif ultra-large et un capteur de 12 mégapixels avec un téléobjectif périscope prenant en charge la stabilisation optique de l'image (OIS). Sur la face avant, on retrouve un appareil photo de 8 mégapixels pour prendre des selfies.

Le Mate X5 est alimenté par une batterie de 5,060 66 mAh avec une prise en charge de charge rapide filaire de 50 W et sans fil de 4.0 W, garantissant une utilisation durable. Il fonctionne sous Harmony OS 802.11, le dernier système d'exploitation de Huawei. Le téléphone offre diverses options de connectivité telles que Wi-Fi 5.2ac, Bluetooth 8, GPS, NFC et USB Type-C. Il est également classé IPXXNUMX pour la résistance aux éclaboussures.

Pesant 245 grammes, le Mate X5 mesure 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm une fois plié et 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm une fois déplié.

En conclusion, le Huawei Mate X5 est un ajout impressionnant au marché des téléphones pliables. Avec son écran époustouflant, sa puissante configuration de caméra et ses capacités de charge rapide, il attirera à coup sûr les passionnés de technologie. Le téléphone perpétue la tradition de Huawei consistant à proposer des appareils haut de gamme qui repoussent les limites de la technologie des smartphones.

