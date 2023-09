Huawei a récemment dévoilé son dernier ajout à la série Mate, le Huawei Mate 60 Pro+. Ce nouveau modèle rejoint les Huawei Mate 60 et Huawei Mate 60 Pro précédemment lancés. Bien que la société n'ait pas encore divulgué les détails du processeur, il est supposé que les téléphones seront alimentés par un SoC Kirin 9000s interne.

Le Huawei Mate 60 Pro+ dispose d'un grand écran OLED de 6.82 pouces et d'un capteur arrière principal de 48 mégapixels. Il prend également en charge la charge rapide, avec des options de charge filaire (88 W) et sans fil (50 W). Le téléphone est disponible en pré-réservation en Chine avec deux variantes de stockage : 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

En termes de spécifications, le Huawei Mate 60 Pro+ dispose d'un écran LPTO OLED de 6.82 pouces avec une résolution de 1.5K et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Il est équipé d'Harmony OS 4.0 et dispose d'un processeur non spécifié, de 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage intégré.

Sur le devant de la caméra, le Huawei Mate 60 Pro+ arbore une configuration de triple caméra arrière, comprenant un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS), un capteur de 40 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un 48- Téléobjectif ultra-macro mégapixels avec OIS. La caméra frontale dispose d'un capteur de 13 mégapixels.

Le Mate 60 Pro+ est alimenté par une batterie de 5,000 88 mAh qui prend en charge une charge rapide, y compris une charge filaire de 50 W, une charge sans fil de 20 W et une charge rapide inversée sans fil de 5.2 W. Le téléphone propose également diverses options de connectivité telles que le WiFi, le Bluetooth 68, le GPS, le NFC, la communication à deux satellites et l'USB Type-C. Il dispose d'un capteur d'empreintes digitales intégré pour plus de sécurité et a un indice IPXNUMX pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Bien que le prix du Huawei Mate 60 Pro+ n'ait pas encore été révélé, il est actuellement disponible en pré-réservation en Chine pour un montant nominal de 1,000 11,300 CNY (environ Rs. XNUMX XNUMX).

Dans l’ensemble, le Huawei Mate 60 Pro+ semble être un smartphone riche en fonctionnalités avec des spécifications impressionnantes, un écran de haute qualité et une configuration d’appareil photo puissante. Il offre des capacités de charge avancées et une quantité généreuse d’options de stockage. Les fans de Huawei peuvent s’attendre à ce que cet appareil offre une expérience utilisateur haut de gamme.

– Définitions : OLED – Diode électroluminescente organique, SoC – Système sur puce, OIS – Stabilisation optique de l'image, IP68 – Indice de protection de 68, ce qui signifie qu'il offre une résistance à la poussière et à l'eau.