Le Huawei Mate 60 Pro+ est le dernier ajout à la série Mate 60 de Huawei, après les lancements du Mate 60 et du Mate 60 Pro. Ce modèle haut de gamme s'appuie sur les fonctionnalités du modèle Pro classique et les fait passer au niveau supérieur.

En commençant par le chipset, Huawei n'a pas divulgué les spécifications exactes, mais il serait alimenté par le chipset Kirin 7s 9000 nm produit en Chine. Le Mate 60 Pro+ est livré avec 16 Go de RAM (contre 12 Go sur le modèle Pro) et offre des options de stockage de 512 Go ou 1 To, extensibles via le format de carte NM propriétaire de Huawei.

L'écran du Mate 60 Pro+ est un panneau OLED LTPO de 6.82 pouces, similaire au modèle Pro, mais avec une résolution plus élevée de 1,260 2,720 x 10 1 pixels. Il s'agit d'un panneau 120 bits avec un taux de rafraîchissement allant de 300 Hz à 1,440 Hz et un échantillonnage tactile de XNUMX Hz. La luminosité est contrôlée par une gradation PWM haute fréquence de XNUMX XNUMX Hz.

En termes de durabilité, le Mate 60 Pro+ est classé IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière et peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 6 mètres (20 pieds) pendant une demi-heure. Il est également doté d'un verre Kunlun de deuxième génération pour une protection contre les rayures et les dommages.

Le Mate 60 Pro+ arbore un design à triple perforation sur l'écran, avec un trou pour la caméra selfie 13MP et deux trous pour le système 3D Time of Flight (ToF). À l’arrière, il dispose d’une configuration de caméra impressionnante. Le module principal abrite un capteur 48MP avec un objectif compatible OIS, tandis que le module périscope comprend un capteur 48MP et un objectif 90 mm f/3.0 avec OIS. La caméra ultra-large a été mise à niveau vers un capteur 40MP.

La capacité de la batterie reste inchangée par rapport au modèle Pro, avec une batterie de 5,000 88 mAh qui prend en charge une charge rapide à des vitesses filaires de 50 W et sans fil de 20 W. Il propose également une charge sans fil inversée de 6 W pour charger d’autres appareils. Les options de connectivité incluent le Wi-Fi 5.2 (ax), le Bluetooth 2 avec les codecs LDAC et LXNUMXHC, le NFC et un blaster IR.

Une caractéristique unique du Mate 60 Pro+ est sa capacité à passer des appels vocaux sur le réseau satellite Tiantong, en plus de la messagerie texte bidirectionnelle sur le réseau BeiDou. Les détails exacts de l'abonnement à ce service n'ont pas été divulgués.

Le Huawei Mate 60 Pro+ devrait être commercialisé d'ici le 9 octobre, les prix n'ayant pas encore été annoncés. Cependant, les clients peuvent réserver une place en faisant la queue en versant un dépôt de 1,000 135 CNY (environ 60 $). Les options de couleur pour le Mate 512 Pro+ incluent le noir et la crème, avec des options de stockage de 1 Go et XNUMX To disponibles.

Définitions:

– Kirin 9000s : Un chipset 7 nm fabriqué par Huawei.

– LTPO : Oxyde polycristallin à basse température, une technologie utilisée dans les écrans OLED pour une efficacité énergétique améliorée.

– IP68 : Une norme internationale de résistance à l’eau et à la poussière.

– OIS : stabilisation optique de l’image, une technologie utilisée dans les objectifs des appareils photo pour réduire le flou provoqué par le bougé de l’appareil photo.

– ToF : Time of Flight, une technologie utilisée dans les appareils photo pour mesurer la distance entre l’appareil photo et le sujet.

– BeiDou : Un système de navigation par satellite chinois.

– Tiantong : Un réseau satellite qui permet les appels vocaux et la messagerie texte dans les zones reculées.

