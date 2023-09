Le Mate 60 Pro de Huawei suscite des inquiétudes aux États-Unis et suscite une enquête

Le dernier smartphone de Huawei, le Mate 60 Pro, a attiré l'attention des passionnés de technologie en Chine. Cependant, aux États-Unis, le nouveau dispositif a suscité des inquiétudes et déclenché une enquête du ministère américain du Commerce.

La technologie à l'intérieur du téléphone Huawei, en particulier un processeur avancé de 7 nanomètres fabriqué par SMIC, le principal fabricant de puces chinois, est au centre des préoccupations des responsables américains. Ce puissant processeur a permis au téléphone de rivaliser avec l'iPhone d'Apple et s'est bien vendu sur le marché chinois.

L’efficacité des contrôles américains à l’exportation de composants de pointe tels que les processeurs avancés a été remise en question. Avant ces restrictions, Huawei était en passe de devenir une puissance mondiale, vendant plus de téléphones en Europe qu'Apple en 2018. Le ministère américain du Commerce enquête actuellement sur le nouveau téléphone et tente de recueillir plus d'informations sur la composition de la puce de 7 nm.

Il est important de noter que les contrôles à l’exportation ne sont qu’un outil parmi d’autres utilisé par le gouvernement américain pour faire face aux menaces à la sécurité nationale provenant de la Chine. Cette situation survient à un moment où les États-Unis et la Chine sont en concurrence sur de multiples fronts et où les tensions augmentent sur les questions géopolitiques.

Huawei est l'une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde, fondée en 1987 et présente dans 170 pays. Cependant, il reste relativement méconnu des consommateurs américains en raison des difficultés à acheter leurs produits aux États-Unis. Les inquiétudes concernant les liens de Huawei avec le gouvernement chinois et l'espionnage potentiel ont conduit à limiter les exportations de l'entreprise en 2019.

Le Mate 60 Pro est le dernier téléphone de Huawei dans la gamme de smartphones Mate. Il comporte une puce de 7 nm fabriquée par SMIC, ce qui constitue une étape importante dans la conception et la fabrication chinoises. Le téléphone a déjà commencé à prendre des commandes et sera livré d'ici le 9 octobre. Les tests de vitesse montrent qu'il offre des téléchargements plus rapides que les autres téléphones 5G du marché et possède des fonctionnalités impressionnantes telles que la prise en charge du satellite, un grand écran OLED, une batterie puissante et un prix de départ de 900 $.

Cette évolution a suscité des inquiétudes chez Apple, car la Chine est l'un de ses marchés les plus importants, représentant environ 20 % de son chiffre d'affaires. En plus de la concurrence de Huawei, Apple est également confronté à de nouvelles restrictions de la part du gouvernement chinois, notamment des informations faisant état d'une interdiction pour les employés du gouvernement d'utiliser des iPhones. Cette nouvelle a fait perdre une valeur marchande importante aux actions Apple.

Dans l’ensemble, cette situation met en évidence la concurrence et les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine, avec au premier plan les préoccupations en matière de technologie et de sécurité nationale.

