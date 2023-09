La Heart Rhythm Society se prépare pour son deuxième événement annuel HRX à Seattle

La Heart Rhythm Society (HRS) se prépare pour son deuxième événement annuel HRX, une conférence mondiale sur la santé et la technologie qui rassemble des professionnels des secteurs de la santé et de la technologie. La conférence vise à remettre en question le statu quo et à transformer les soins aux patients grâce à l'innovation et à la collaboration.

HRX 2023 aura lieu du 21 au 23 septembre 2023 au nouveau centre de congrès Summit à Seattle. Le cadre unique d'une seule pièce du lieu est conçu pour maximiser l'engagement et favoriser la créativité et la collaboration entre les participants.

La conférence présentera une variété de programmes axés sur la santé numérique cardiovasculaire. Les séances comprendront des discussions et des présentations axées sur les solutions sur des sujets tels que les nouveaux modèles de soins virtuels, l'impact de la technologie numérique sur les inégalités en matière de santé et les perspectives sur le financement numérique de la santé.

De plus, HRX AbstracX, alimenté par le Cardiovascular Digital Health Journal, présentera 15 innovateurs sélectionnés qui présenteront leurs travaux dans le cadre de présentations orales de 10 minutes. La conférence comprendra également un concours de pitch, au cours duquel cinq équipes sélectionnées s'affronteront pour remporter des prix en espèces décernés par les bailleurs de fonds.

Les coproducteurs exécutifs, le Dr Sana M. Al-Khatib et le Dr Jagmeet P. Singh, ont exprimé leur enthousiasme quant à la prochaine conférence et à son potentiel à créer des collaborations et à faire progresser les approches technologiques des soins aux patients. Ils croient que l’avenir des soins de santé réside dans les technologies virtuelles, numériques et de pointe.

La Heart Rhythm Society se consacre à la promotion de l'éducation et de la défense des droits des professionnels et des patients atteints d'arythmie cardiaque, en mettant l'accent sur l'avancement du domaine de l'électrophysiologie.

Pour plus d’informations sur HRX 2023, veuillez visiter le site officiel.

