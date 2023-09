Comment partager des liens de sites Web sur des appareils Apple

Résumé : Découvrez comment partager facilement des liens vers des sites Web sur vos appareils Apple à l'aide d'iCloud et de Safari. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous souhaitez continuer à parcourir une page Web sur un autre appareil ou avoir accès à une page spécifique sur plusieurs appareils. Suivez ces étapes pour configurer et utiliser cette fonctionnalité pratique.

Si vous utilisez principalement des appareils Apple tels qu'un iPhone, un iPad et un MacBook, vous avez la possibilité de partager des liens vers des sites Web de manière plus fluide. Cependant, il existe quelques exigences pour garantir le bon fonctionnement de cette fonctionnalité. Par exemple, si vous utilisez un Mac avec macOS Mojave 10.14.3 ou une version antérieure, votre iPhone ou iPad doit exécuter iOS (ou iPad OS) 12 ou une version antérieure. Si votre Mac utilise macOS Mojave 10.14.4 ou une version ultérieure, iOS ou iPad OS 13 ou une version ultérieure doivent être installés sur votre iPhone ou iPad.

Une fois que vous avez rempli les conditions nécessaires, vous pouvez commencer à parcourir des sites Web sur un appareil et les envoyer facilement vers un autre appareil pour continuer là où vous vous étiez arrêté. Cette fonctionnalité est parfaite pour visualiser des images ou des vidéos plus en détail sur un écran plus grand, passer à un appareil plus portable tout en gardant une page spécifique avec vous, ou démarrer une transaction sur un appareil et la terminer sur un autre appareil où vos informations de paiement sont enregistrées. .

Pour configurer cette fonctionnalité, vous devez activer iCloud pour partager les onglets Safari sur tous vos appareils Apple connectés. Sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, accédez à Paramètres > iCloud > Safari et activez le commutateur à bascule. Sur votre Mac, accédez à Préférences Système > iCloud > Safari et activez le commutateur à bascule.

Une fois iCloud configuré pour Safari, vous pouvez commencer à partager des onglets. Sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, ouvrez Safari, appuyez sur le bouton Onglets et appuyez sur l'icône Plus (+) pour ouvrir un nouvel onglet. Tous les onglets Safari ouverts à partir d'autres appareils connectés apparaîtront dans la page de démarrage du nouvel onglet. Appuyez sur le lien d'un onglet pour l'ouvrir sur votre appareil ou maintenez le lien enfoncé pour le fermer sur l'autre appareil. Sur votre Mac, ouvrez Safari, sélectionnez le menu Favoris et choisissez Afficher la page de démarrage. Depuis la page de démarrage, vous pouvez accéder aux onglets ouverts sur d'autres appareils connectés.

Si vous ne parvenez pas à voir les onglets Safari ouverts sur vos appareils, assurez-vous que vous êtes connecté avec le même identifiant Apple sur chacun d'eux. Si vous utilisez un autre identifiant Apple, passez à celui que vous utilisez pour vos autres appareils Apple.

Avec cette configuration simple, vous pouvez facilement partager des liens vers des sites Web sur vos appareils Apple et profiter d'une expérience de navigation fluide. Essayez-le et rationalisez votre navigation en ligne sur tous vos appareils.

