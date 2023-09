Comment utiliser Grav Jump dans Starfield : un guide pour voyager à travers les systèmes

By

Dans le jeu très attendu Starfield, l'une des fonctionnalités les plus essentielles est le saut Grav. Cette capacité innovante permet aux joueurs de voyager à travers différents systèmes planétaires et galaxies. Si vous souhaitez explorer différentes planètes et vous lancer dans des aventures palpitantes, vous devrez maîtriser le saut Grav.

Semblable au concept de voyage interstellaire dans les films de science-fiction, l’utilisation du saut Grav dans Starfield nécessite quelques étapes. La première et la plus importante étape consiste à allouer de l’énergie au lecteur Grav. Ce processus d’allocation de puissance est crucial pour un saut Grav réussi.

Pour effectuer un saut Grav dans Starfield, suivez ces étapes simples :

1. Ouvrez la carte des étoiles et sélectionnez le système vers lequel vous souhaitez voyager. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez voyager que vers les systèmes marqués en blanc, tandis que les systèmes rouges seront hors de portée pour le moment.

2. Une fois que vous avez sélectionné le système souhaité, cliquez sur le bouton « Jump ». Cela incitera le jeu à vous demander d'allouer de l'énergie à votre lecteur Grav.

3. Utilisez vos touches fléchées pour retirer l'énergie des autres sections et la stocker dans les réserves. Ensuite, transférez l’énergie stockée dans le lecteur Grav.

4. Après avoir alloué l'alimentation, essayez de relancer le saut et votre lecteur Grav fonctionnera correctement. Au départ, le lecteur Grav peut être faible, mais vous avez la possibilité de le mettre à niveau.

Pour mettre à niveau votre lecteur Grav, rendez visite à l'un des techniciens des services navals situés dans les grandes villes à proximité de la nacelle d'atterrissage. La mise à niveau du lecteur Grav vous permettra de voyager vers des systèmes stellaires qui seraient autrement inaccessibles.

N'oubliez pas que l'exploration de nouveaux systèmes stellaires et l'amélioration des capacités de votre vaisseau sont deux aspects clés de l'expérience Starfield. Alors, profitez au maximum de la fonction Grav jump et lancez-vous dans des aventures palpitantes dans le jeu.

