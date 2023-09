Six façons de maintenir votre santé mentale dans une discussion WhatsApp d'un groupe de parents et d'écoles

By

Connaissez-vous le chaos qui accompagne le fait de faire partie d'un groupe de discussion WhatsApp entre parents et écoles ? Alors que la nouvelle année scolaire commence, les parents se retrouvent bombardés de messages allant des questions aux invitations à des événements. Cela peut être accablant et vous amener à vous demander comment maintenir votre santé mentale au milieu de tout cela. Voici six stratégies pour vous aider à traverser la folie :

1. Désactivez le chat : le flux constant de messages peut rapidement devenir écrasant. Prenez le contrôle de vos notifications en désactivant le chat. Pensez à le désactiver indéfiniment, plutôt que pendant quelques heures ou quelques jours seulement, pour garantir une tranquillité d'esprit ininterrompue.

2. Acceptez que de nombreux parents ne lisent pas les e-mails de l'école : Il est inévitable que certains parents participant au chat de groupe n'aient pas lu les e-mails de l'école. Au lieu d’être frustré par des questions répétées, comprenez que le chat est leur principale source d’informations. Soyez patient et disposé à fournir les détails nécessaires.

3. Évitez de publier des informations personnelles : n'oubliez pas que le chat est une plateforme professionnelle pour les discussions liées à l'école. Gardez les anecdotes personnelles, les mèmes et les messages promotionnels hors du chat. Respectez les diverses perspectives et croyances des autres parents du groupe.

4. Gardez les conversations liées à l'école : Le chat peut ressembler à un espace social, mais son objectif est de discuter de questions liées à l'école. Bien qu'il soit naturel de partager son enthousiasme à l'idée que votre enfant soit dans la même classe que son meilleur ami, enregistrez ces conversations pour des messages privés avec vos amis parents.

5. N'invitez pas publiquement des enfants spécifiques : il est important de veiller à exclure les enfants lorsque vous invitez d'autres personnes à des événements. Au lieu d'indiquer des préférences spécifiques dans le chat, envoyez un message privé aux parents des enfants que vous souhaitez inviter. Cela garantit que personne ne se sente exclu ou gêné.

6. Comprenez que les parents s'inquiètent pour leurs enfants : les messages de panique et les signes de ponctuation excessifs sont courants dans le chat. N'oubliez pas que les parents expriment simplement leurs inquiétudes concernant leurs enfants. L'intensité peut paraître excessive, mais elle vient d'un sentiment d'anxiété parentale et du désir de s'assurer que son enfant ne manque rien d'important.

En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez maintenir votre santé mentale et naviguer facilement dans le chat WhatsApp du groupe scolaire parent. N'oubliez pas d'être patient, respectueux et compréhensif lorsque vous interagissez avec d'autres parents qui vivent des défis similaires.

Sources:

- N / A