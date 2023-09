Comment supprimer des applications de votre Apple Watch

La suppression d'applications de votre Apple Watch est un processus simple, mais il peut varier légèrement en fonction de la disposition de vos applications. Lorsque vous supprimez une application de votre Apple Watch, elle est uniquement supprimée de la montre elle-même, pas de votre iPhone. L'application iOS restera sur votre iPhone, sauf si vous choisissez de la supprimer séparément.

Si vos applications Apple Watch sont organisées sous forme de grille, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la couronne numérique de votre Apple Watch pour afficher vos applications.

2. Touchez et maintenez l'écran jusqu'à ce que « Afficher les options » apparaisse.

3. Appuyez sur « Modifier les applications ».

4. Appuyez sur le bouton « x » à côté de l'application que vous souhaitez supprimer.

5. Appuyez sur « Supprimer l'application » sur l'écran suivant pour confirmer.

Si vos applications Apple Watch sont organisées sous forme de liste, suivez plutôt ces étapes :

1. Appuyez sur la couronne numérique pour afficher vos applications.

2. Faites défiler jusqu'à l'application que vous souhaitez supprimer.

3. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'application et appuyez sur l'icône de la corbeille.

4. Appuyez sur « Supprimer l'application » sur l'écran suivant pour confirmer.

Il est important de noter que même si Apple vous permet de supprimer bon nombre de ses propres applications de votre Apple Watch, certaines applications ne peuvent pas être supprimées. Ceux-ci incluent les messages, le téléphone, le calendrier, l'horloge et le rappel.

La suppression d'applications de votre Apple Watch peut aider à désencombrer votre appareil et à libérer de l'espace pour d'autres applications. De plus, il vous permet de personnaliser et d'organiser votre montre selon vos préférences.

Dans l’ensemble, le processus de suppression d’applications de votre Apple Watch est simple et peut être effectué en quelques minutes. Profitez d'une expérience Apple Watch plus propre et plus personnalisée en supprimant les applications indésirables !

Définitions:

– Apple Watch : Une montre intelligente développée par Apple Inc. Elle offre diverses fonctionnalités telles que le suivi de la condition physique, la communication et l'intégration d'applications.

– iOS : Le système d'exploitation développé par Apple Inc. pour ses appareils mobiles, notamment les iPhones, iPads et iPod Touch.

Sources:

– Assistance Apple : https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos