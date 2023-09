Comment jouer à Starfield sur Xbox One et mobile

Si vous souhaitez jouer à Starfield mais que vous n'avez pas de Xbox Series X/S ou de PC puissant, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez toujours jouer au jeu sur votre Xbox One ou votre appareil mobile.

Starfield est-il sur Xbox Cloud Gaming ?

Oui, Starfield est disponible sur Xbox Cloud Gaming. Cela signifie que vous pouvez jouer au jeu sur n'importe quel appareil prenant en charge Xbox Cloud Gaming, y compris votre Xbox One ou votre appareil mobile. Cependant, gardez à l’esprit qu’il peut y avoir certaines limites en matière de jeux en streaming. Vous pouvez rencontrer des décalages, des visuels flous, des artefacts bloqués et un son de mauvaise qualité si votre connexion Internet n'est pas suffisamment solide et stable. Mais si vous n'avez jamais rencontré de problèmes avec Xbox Cloud Gaming auparavant, utiliser le service de streaming pour jouer à Starfield est une option viable.

Si vous voulez vraiment jouer à Starfield sur Xbox Series X mais que vous n'avez pas le temps de l'installer, vous pouvez également y jouer via le streaming cloud.

Comment jouer à Starfield sur Xbox One

Pour jouer à Starfield sur Xbox One, vous pouvez le diffuser via Xbox Cloud Gaming en utilisant votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Allumez simplement votre Xbox One, accédez à Game Pass et trouvez Starfield. Une fois que vous avez localisé le jeu, cliquez sur « Jouer » pour lancer la diffusion. Il n'est pas nécessaire d'installer le jeu !

Cependant, gardez à l’esprit que les jeux en streaming utilisent beaucoup de données et de bande passante. Assurez-vous donc de ne pas avoir de limite de données pour votre connexion Internet.

Comment jouer à Starfield sur mobile

Pour jouer à Starfield sur votre appareil mobile, vous devrez installer l'application Xbox Game Pass depuis le Google Play Store (pour Android) ou l'Apple App Store (pour iOS). Assurez-vous d'être abonné au Xbox Game Pass Ultimate.

Après avoir installé l'application, connectez-vous à votre compte Microsoft en utilisant le même compte que celui que vous utilisez pour payer le Xbox Game Pass Ultimate. Trouvez Starfield dans la liste des jeux et appuyez sur son icône pour ouvrir la page du jeu. Si vous êtes connecté à Game Pass Ultimate, vous verrez un bouton vert indiquant « Jouer » sur la page. Appuyez simplement dessus pour commencer à jouer, sans avoir besoin d'installation.

Il est important de noter que jouer à Starfield sur mobile nécessite une manette. Vous pouvez utiliser une manette connectée via Bluetooth (comme une manette Xbox) ou une manette qui se clipse sur votre téléphone.

Ainsi, même si vous ne disposez pas du matériel de jeu le plus récent, vous pouvez toujours jouer à Starfield sur votre Xbox One ou votre appareil mobile via Xbox Cloud Gaming.

Définitions:

– Xbox Cloud Gaming : le service de jeu en nuage de Microsoft qui permet aux joueurs de diffuser des jeux sur divers appareils, notamment la Xbox One et les appareils mobiles.

– Xbox Game Pass Ultimate : Un service d’abonnement fourni par Microsoft qui permet aux joueurs d’accéder à une bibliothèque de jeux, dont Starfield.

Sources:

– Article source : Inconnu

– Radio Times : www.radiotimes.com