Comment envoyer une requête ping à votre Apple Watch à l'aide du centre de contrôle de l'iPhone

L'une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 17 vous permet d'envoyer une requête ping à votre Apple Watch liée à l'aide du centre de contrôle de votre iPhone, sans avoir à passer par l'application Find My. Cette fonctionnalité pratique est particulièrement utile lorsque vous essayez de localiser votre Apple Watch dans des endroits difficiles à trouver, comme sous le canapé ou dans un tiroir.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devrez ajouter manuellement le bouton « Ping My Watch » à votre centre de contrôle. Voici comment:

1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone.

2. Accédez à la section Centre de contrôle.

3. Sous « Plus de contrôles », appuyez sur l'icône verte « + » pour l'option Ping My Watch.

Une fois que vous avez ajouté le bouton Ping My Watch à votre centre de contrôle, vous pouvez facilement localiser votre Apple Watch en appuyant sur l'icône. Votre Apple Watch émettra alors une tonalité audible, ce qui vous permettra de la trouver plus facilement.

Il est important de noter que la fonction Ping My Watch ne fonctionne que lorsque votre iPhone et votre Apple Watch sont à portée Bluetooth ou connectés au même réseau Wi-Fi. Si votre Apple Watch est perdue ou volée, vous devrez toujours utiliser l'application Find My pour la localiser.

Vous pouvez utiliser la fonction Ping My Watch même si votre Apple Watch est verrouillée, en charge ou à votre poignet. Cela en fait un outil polyvalent pour retrouver votre montre dans toutes les situations.

En conclusion, la nouvelle fonctionnalité Ping My Watch du Control Center d'iOS 17 vous permet de localiser facilement votre Apple Watch à l'aide de votre iPhone. En ajoutant le bouton Ping My Watch à votre centre de contrôle, vous pouvez faire en sorte que votre Apple Watch émette une tonalité audible pour vous aider à la trouver. Assurez-vous simplement que votre iPhone et votre Apple Watch sont à portée ou connectés au même réseau Wi-Fi.+