Comment optimiser le stockage sur les appareils MacOS

Si vous possédez un MacBook Pro ou un MacBook Air avec un stockage limité, vous savez à quelle vitesse cet espace peut se remplir. Cependant, MacOS dispose d'une fonctionnalité intégrée appelée Optimiser le stockage qui peut vous aider à économiser un espace précieux sur votre disque dur. Cette fonctionnalité fonctionne en conjonction avec « Stocker dans iCloud » et « Vider automatiquement la corbeille » et supprime automatiquement les films et les émissions de télévision Apple TV que vous avez regardés, et ne conserve que les pièces jointes les plus récentes lorsque l'espace de stockage devient un problème. .

Pour activer la fonctionnalité Optimiser le stockage sur votre appareil MacOS, procédez comme suit :

Assurez-vous que votre appareil exécute MacOS et qu'il est mis à jour avec la dernière version. Ouvrez les paramètres système à partir du Launchpad ou du menu. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Général », puis cliquez sur « Stockage ». Dans la liste des options, cliquez sur « Optimiser » et confirmez votre sélection.

Une fois que vous avez activé Optimiser le stockage, MacOS commencera à libérer de l'espace en supprimant les données vidéo d'Apple TV+ et en ne conservant que les pièces jointes les plus récentes. Si vous regardez fréquemment Apple TV+ ou louez et achetez des films sur la boutique numérique Apple, vous remarquerez peut-être une augmentation significative de l'espace de stockage disponible.

Il est essentiel de noter que cette fonctionnalité n'affecte pas les vidéos que vous avez téléchargées ou créées, et que toutes les émissions de télévision ou films que vous avez achetés peuvent être retéléchargés à tout moment. Si vous êtes un acheteur ou un locataire fréquent de supports vidéo, l'utilisation de la fonction Optimiser le stockage peut empêcher le stockage de votre appareil MacOS de se remplir trop rapidement.

