L’iPhone 15 utilisera l’USB-C : ce que vous devez savoir

L'iPhone 15, dernière itération d'Apple de son smartphone emblématique, a apporté un changement majeur qui pourrait agacer certains utilisateurs. Afin de se conformer à la réglementation européenne, Apple a remplacé le connecteur Lightning par un nouveau connecteur USB-C de forme ovale pour le chargement. Cela signifie que les utilisateurs devront remplacer leurs accessoires Lightning, tels que les câbles de chargement et les écouteurs, par de nouveaux produits utilisant l'USB-C.

Cette transition n’est pas sans rappeler le moment où Apple est passé du connecteur 30 broches au Lightning en 2012, rendant de nombreux accessoires obsolètes. Cependant, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que la plupart des gens disposent déjà d'un câble USB-C. De nombreux appareils, notamment les écouteurs, les consoles de jeux et les MacBook d'Apple, utilisent déjà l'USB-C comme port de chargement standard.

Le passage à l'USB-C répond à un mandat de l'Union européenne exigeant que tous les fabricants de smartphones adoptent un connecteur de charge commun d'ici 2024. L'objectif est de réduire les déchets environnementaux en permettant aux consommateurs d'utiliser moins de câbles d'alimentation.

Si la standardisation des câbles de recharge constitue un pas en avant, il est important d'être conscient des dangers potentiels associés aux câbles USB-C. Contrairement aux chargeurs de haute qualité, les câbles USB-C moins chers ne disposent pas des puces nécessaires pour protéger votre appareil des fluctuations de puissance. Il est important d'investir dans des câbles durables de marques réputées pour éviter d'endommager votre téléphone.

Il est également important de faire attention à l'endroit où vous branchez votre câble USB-C. Le brancher sur des sources avec une tension plus élevée que celle acceptée par votre téléphone peut potentiellement endommager ou même électrocuter votre appareil. Utilisez des briques de chargement de haute qualité pour garantir la sécurité de votre téléphone.

Pour les utilisateurs d'iPhone qui ne prévoient pas de mise à niveau tout de suite mais qui ont encore besoin de nouveaux chargeurs, le chargement sans fil est une alternative rentable. Le mandat de l'UE ne s'applique qu'aux connexions filaires, de sorte que les appareils de chargement sans fil comme le MagSafe d'Apple ou les chargeurs et supports de chargement sans fil peuvent toujours être utilisés.

Dans l’ensemble, avec le bon câble et la bonne brique de chargement, la transition vers l’USB-C devrait apporter des avantages tels qu’un transfert de données plus rapide et une réduction du nombre de câbles nécessaires pour les différents appareils. Cela signifie également moins de câbles à transporter lors de vos déplacements ou déplacements, car l'USB-C devient une norme de chargement plus courante.

Sources:

– « L'iPhone 15 est arrivé et c'est un cauchemar pour tous vos accessoires » par Brian X. Chen (The New York Times)