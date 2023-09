Résumé : À partir de 2025, il sera obligatoire d'utiliser un compte Google avec Fitbit. Bien que les utilisateurs Fitbit existants ne soient pas obligés de migrer leurs données immédiatement, ils peuvent choisir de le faire dès maintenant pour profiter des avantages. La migration de vos données Fitbit vers un compte Google permet une connexion unique et applique les fonctionnalités de confidentialité de Google à vos données Fitbit. Il est important de noter que cette migration est permanente et irréversible.

Pour commencer le processus de migration, assurez-vous que votre application Fitbit est mise à jour avec la dernière version. Ouvrez l'application et recherchez une invite intitulée "Fitbit fait partie de la famille Google". Si vous voyez cette invite, appuyez sur « Commencer ». Ensuite, choisissez votre compte Google dans la liste des options disponibles. Si vous ne disposez pas d'un compte Google approprié, vous pouvez en créer un nouveau.

À l'étape suivante, vérifiez et confirmez votre configuration Fitbit, y compris les informations de votre profil et vos données de santé et de bien-être. Vous pouvez choisir les données que vous souhaitez migrer. Après avoir vérifié vos informations, vérifiez comment Google utilise les données Fitbit et acceptez les conditions. Vous aurez également la possibilité de contribuer vos données de santé aux initiatives de recherche de Google et Fitbit.

De plus, vous pouvez choisir de synchroniser vos données avec l'API Health Connect de Google si vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé ces étapes, appuyez sur « Terminé » pour terminer le processus de migration. L'ensemble du processus devrait prendre environ cinq à dix minutes.

N'oubliez pas que même si la migration n'est pas obligatoire avant 2025, une migration anticipée vous permet de profiter des avantages de l'utilisation d'un compte Google avec Fitbit. Cela vaut la peine de réfléchir si vous envisagez de continuer à utiliser les appareils Fitbit ou Pixel Watch à long terme.

Remarque : Les données de santé et de bien-être de Fitbit ne peuvent pas être utilisées pour le ciblage publicitaire de Google dans le cadre des conditions réglementaires de l'acquisition de Fitbit par Google.

Sources : Le bord