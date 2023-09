Rejoindre le collectif Freestar à Starfield : un guide

Dans le vaste univers de Starfield, le Freestar Collective propose un style de vie plus indiscipliné et plus sauvage que les colonies unies plus structurées. Mais cela ne veut pas dire qu’ils manquent de compétences et de détermination. Si vous êtes prêt à adopter l'esprit d'aventure et à faire partie du Freestar Collective, voici comment vous pouvez le rejoindre.

Tout d'abord, il est important de noter que vous ne pourrez pas rejoindre les principales forces de sécurité du Freestar Collective. Ces postes sont réservés aux personnes confrontées à des menaces telles que la destruction des cargos du FC. Au lieu de cela, vous pouvez devenir membre des Freestar Rangers, un groupe d'individus coriaces qui sont souvent chargés de résoudre les problèmes à la frontière. Les Freestar Rangers jouissent d'un certain prestige, mais il est conseillé de ne pas mentionner votre implication dans la Flotte Pourpre, les Colonies Unies ou les Industries Ryujin.

Pour rejoindre le Freestar Collective, en particulier les Freestar Rangers, vous devez vous rendre à Akila City, Akila, dans le système Cheyenne. Si vous êtes déjà allé dans cette ville, vous connaissez peut-être la situation actuelle des vols de banque. Sinon, vous devrez d'abord y remédier. Parlez au maréchal Daniel Blake devant la banque. Il vous demandera de négocier avec les voleurs, et si cela échoue, vous devrez les éliminer en entrant par l'arrière.

Une fois que vous avez réussi à éliminer les braqueurs de banque, parlez à nouveau au maréchal Blake. Il suggérera de s'inscrire avec les Freestar Rangers. Rendez-vous à The Rock et trouvez la ranger Emma Wilcox. Elle vous fournira les informations nécessaires pour rejoindre le groupe.

Si vous décidez de continuer, le Ranger Wilcox vous demandera de choisir l'une des quatre tâches hors planète pour faire vos preuves. Chaque tâche est accompagnée d'une récompense en crédits différente, alors choisissez en conséquence. Une option consiste à éliminer un pirate de la flotte Crimson, ce qui peut être fait sans quitter votre navire. Après avoir terminé la tâche, retournez voir Emma et informez-la de votre réussite. Elle vous emmènera ensuite au bureau de Blake, où il fera de vous un Freestar Ranger officiel.

Si vous êtes intéressé par d'autres aventures en tant que Freestar Ranger, Emma aura des missions supplémentaires à vous confier pour continuer la chaîne de quêtes.

En conclusion, rejoindre le Freestar Collective à Starfield nécessite de la détermination, des compétences et une volonté d'embrasser la frontière sauvage. En suivant ces étapes, vous pourrez devenir un membre apprécié des Freestar Rangers et vous lancer dans des aventures palpitantes dans l'immensité de l'univers Starfield.

Source : Informations basées sur le jeu Starfield.