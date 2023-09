Comment obtenir des pièces de vaisseau à Starfield

Les pièces de vaisseau sont des éléments essentiels dans le jeu Starfield car elles réparent une partie importante de la coque de votre vaisseau et vous permettent de poursuivre vos explorations. Cependant, en raison de leur masse de 10.00 chacune, vous ne pouvez transporter qu'un nombre limité de ces pièces lors de vos aventures. Il est donc important de savoir comment en obtenir davantage.

Il existe plusieurs façons d’acquérir des pièces de vaisseau dans Starfield. Premièrement, vous pouvez les acheter auprès de divers vendeurs et magasins. Ces pièces apparaîtront généralement en haut ou près du haut de leur liste de produits en raison de leur importance. Certains endroits connus où vous pouvez acheter des pièces de navire incluent Jemison Mercantile à New Atlantis, Newill's Goods à Neon et Shepherd's General Store à Akila. De plus, les kiosques de l'Autorité commerciale, les navires marchands et les magasins sont également des sources fiables pour acheter des pièces de navire. D'autres vendeurs potentiels peuvent proposer des pièces de vaisseau, cela vaut donc la peine de vérifier auprès d'eux si vous en avez besoin.

En plus d'acheter des pièces de vaisseau, vous pouvez également les trouver en explorant et en pillant. Gardez un œil sur les conteneurs de stockage pillables, car ils peuvent contenir des pièces de navire. Parfois, vous pourriez tomber par hasard sur des pièces de vaisseau en fouillant dans ces conteneurs. De plus, les navires détruits peuvent également rapporter des pièces de navire. Même s'ils ne les lâcheront pas toujours, cela vaut toujours la peine de vérifier chaque navire abattu. Les navires de la flotte Crimson, en particulier, ont plus de chances de laisser tomber des pièces de navire.

Si vous rencontrez un vaisseau de faction amie engagé dans un combat aérien, vous avez la possibilité de demander « quelques pièces de réparation supplémentaires » en récompense de leur sauvegarde. C'est un excellent moyen d'obtenir des pièces de vaisseau gratuitement, car la plupart des vaisseaux seront disposés à vous en fournir.

N'oubliez pas qu'en plus de ces méthodes, vous pouvez également payer les réparations du navire en parlant à un technicien des services aux navires dans une baie d'amarrage d'une ville ou dans le bâtiment des services aux navires.

Restez bien approvisionné en pièces détachées pour vous assurer que votre vaisseau reste en parfait état pendant que vous explorez les vastes étendues de Starfield. Bonne aventure !

Sources:

- Aucun