Comment prendre le contrôle de votre expérience YouTube et éviter l'algorithme addictif

Résumé : La page d'accueil de YouTube peut être une perte de temps, conçue pour vous permettre de regarder des vidéos le plus longtemps possible. Cependant, si vous souhaitez plus de contrôle sur la façon dont vous passez votre temps sur YouTube, vous pouvez désormais éviter l’algorithme addictif. En désactivant votre historique de visionnage YouTube, aucune vidéo recommandée ne sera affichée sur la page d'accueil. Cet article explique comment configurer cela.

Pour prendre le contrôle de votre expérience YouTube, vous pouvez commencer par vous rendre sur la page Mon activité Google, où vous pouvez contrôler les informations que Google conserve sur vous. À partir de là, cliquez sur votre historique YouTube et il vous sera demandé si vous souhaitez mettre votre historique en pause. En cliquant sur le bouton Pause, vous pouvez désactiver votre historique de visionnage YouTube.

Une fois que vous avez désactivé votre historique, vous ne verrez aucune vidéo recommandée sur la page d'accueil de YouTube. Au lieu de cela, vous devrez rechercher activement les vidéos qui vous intéressent. Vous pouvez toujours utiliser la fonction de recherche pour trouver du contenu spécifique, mais une meilleure solution consiste à explorer vos abonnements YouTube.

En cliquant sur « Abonnements » sur la page d'accueil de YouTube, vous pouvez visualiser les dernières vidéos mises en ligne par les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Cela vous permet d'avoir une expérience plus organisée en fonction de vos préférences personnelles. Le flux d'abonnements affiche des vidéos qui correspondent au type de contenu que vous souhaitez regarder, plutôt qu'à ce que l'algorithme prédit en fonction de votre comportement passé.

Même si cela peut nécessiter un peu plus d'efforts, compter sur les abonnements vous donne plus de liberté sur votre expérience YouTube. Au lieu de voir des vidéos auxquelles vous avez eu du mal à résister dans le passé, vous serez exposé à un contenu qui correspond au type de personne que vous souhaitez être. Qu'il s'agisse de vidéos de jardinage ou de tout autre intérêt, le flux d'abonnements peut vous offrir une expérience YouTube plus agréable et plus intentionnelle.

Prendre le contrôle de votre historique de visionnage sur YouTube et compter sur les abonnements est un moyen simple d'éviter l'algorithme addictif et de passer votre temps sur YouTube de manière plus ciblée. Essayez-le et retrouvez votre agence sur vos activités en ligne.

Source : article original de Justin Pot sur How-To Geek.