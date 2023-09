Finales des World Series of Warzone : comment obtenir un code bêta gratuit de Modern Warfare 3

Les finales des World Series of Warzone approchent à grands pas, et si vous êtes un fan du populaire jeu Battle Royale, vous allez vous régaler. Activision a annoncé qu'il offrirait des codes bêta gratuits de Modern Warfare 3 aux téléspectateurs chanceux. Voici tout ce que vous devez savoir pour faire partie des heureux destinataires.

Après un long et épuisant processus de qualification, 50 équipes du monde entier ont assuré leur place pour la grande finale des World Series of Warzone à 600,000 16 $. Cet événement, qui se déroulera à la Copper Box Arena de Londres le XNUMX septembre, promet d'être une expérience LAN unique en son genre pour les concurrents les plus dévoués de Warzone.

Cependant, les récents nerfs du Cronen Squall dans la saison 5 Reloaded ont apporté une certaine incertitude dans le processus de préparation des finalistes. Les membres de la communauté ont plaidé en faveur d'armes alternatives pour remplacer le fusil de combat, et nous devrons attendre de voir ce que les pros décideront d'utiliser sur la scène principale.

Parlons maintenant des nouvelles passionnantes. Activision a décidé d'inciter encore plus les fans à se connecter aux finales des World Series of Warzone en proposant des codes bêta de Modern Warfare 3 comme récompenses d'audience. CharlieIntel a annoncé qu'il y aurait un total de 50,000 XNUMX codes bêta à gagner pendant l'événement.

Pour avoir une chance de gagner l'un de ces codes, vous devez regarder la finale des World Series of Warzone le 16 septembre. En regardant au moins une heure du tournoi, vous gagnerez une entrée. Vous pouvez gagner un maximum de trois entrées en regardant trois heures de l'événement. Ainsi, plus vous regardez, plus vous avez de chances d’obtenir un code bêta.

Pour bénéficier d'un code bêta, vous devrez créer un compte Activision et le lier à votre compte Battle.net, PSN, Xbox ou Steam. De plus, vous devez lier votre compte YouTube ou Twitch à votre compte Activision. Enfin, assurez-vous de regarder le tournoi en direct sur votre plateforme préférée tout en étant connecté avec un compte lié pour gagner vos récompenses.

Alors marquez vos calendriers pour le 16 septembre et préparez-vous à regarder les finales des World Series of Warzone pour avoir une chance de gagner un code bêta gratuit de Modern Warfare 3. Commencez dès maintenant à vous préparer en créant votre compte Activision et en le liant à vos plateformes de jeux et de streaming. Bonne chance!

