iOS 17 : Comment créer des affiches de contact personnalisées et partager des contacts à l'aide de NameDrop

iOS 17, le dernier système d'exploitation pour iPhone, devrait bientôt sortir, aux côtés de la nouvelle gamme de produits Apple. Cette mise à jour introduit plusieurs fonctionnalités intéressantes qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur iPhone comme jamais auparavant. Une fonctionnalité notable est la possibilité de créer une « affiche » unique pour chaque contact. Cette image personnalisable remplira votre écran lorsque vous êtes en communication avec cette personne ou lorsqu'elle vous appelle.

Pour créer une affiche de contact, appuyez simplement sur « Photo et affiche du contact » dans le profil du contact. À partir de là, vous pouvez choisir un arrière-plan pour l'affiche. Les options incluent l'utilisation d'une photo, d'un arrière-plan de couleur, d'un Memoji ou d'un monogramme. Vous pouvez personnaliser l'apparence du nom du contact, y compris la police et la couleur. L'image d'arrière-plan peut également être modifiée en la recadrant, en appliquant des filtres ou en supprimant l'arrière-plan.

iOS 17 introduit également une nouvelle fonctionnalité appelée NameDrop, qui permet aux utilisateurs de partager rapidement leurs informations de contact sans saisir manuellement les noms et les numéros de téléphone. Pour utiliser NameDrop, les utilisateurs doivent tenir leurs iPhones rapprochés, de la même manière qu'Apple Pay est utilisé. Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les informations de contact reçues, offrant la possibilité de modifier les coordonnées reçues.

Mettre à jour une affiche de contact sur iOS 17 est aussi simple que de suivre les étapes initiales pour la créer. Ouvrez simplement l'application Téléphone, recherchez le contact que vous souhaitez modifier et appuyez sur « Contact Poster & Photo » pour effectuer les mises à jour souhaitées. De plus, les utilisateurs peuvent créer une affiche de contact et une photo pour eux-mêmes en accédant à leur propre carte de contact dans l'application Téléphone et en appuyant sur « Ma carte ».

Veuillez noter que les affiches de contact peuvent être partagées avec d'autres personnes, mais les utilisateurs ont la possibilité de désactiver le partage automatique. Malheureusement, NameDrop n'est actuellement disponible que pour partager des contacts entre appareils Apple compatibles et n'est pas disponible pour les utilisateurs d'Android.

