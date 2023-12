Un nouveau système d'IA utilise des données satellite pour détecter les icebergs et suivre leurs mouvements

By

Une équipe d'astrophysiciens de l'Université de Lancaster au Royaume-Uni a développé un système d'intelligence artificielle (IA) qui utilise les données satellite pour détecter les icebergs et surveiller leurs mouvements. La technologie est basée sur une technique initialement utilisée pour rechercher et analyser des amas de galaxies dans le ciel.

John Stott et Matthew Chan de l'Université de Lancaster ont reçu une récompense de 300,000 XNUMX £ du Conseil des installations scientifiques et technologiques du Royaume-Uni pour commercialiser le système. Leur objectif est de développer davantage le système automatisé de détection des icebergs et des glaces de mer afin qu’il puisse être utilisé comme produit commercial.

Le système d’IA affiche un taux de réussite de 94 % et est capable d’identifier les icebergs et la glace de mer même sous une couverture nuageuse. Pour ce faire, il analyse des images satellite prises avec un radar à synthèse d'ouverture (SAR) à grande surface. Une fois que le système sera prêt pour une utilisation commerciale, les risques potentiels liés aux icebergs seront partagés avec les clients du secteur maritime, notamment la marine marchande, la pêche, les navires touristiques et les assureurs maritimes.

Cette nouvelle technologie bénéficiera grandement à l’industrie maritime en aidant à prévenir les collisions et les déroutements coûteux causés par des rencontres inattendues avec des icebergs. En identifiant et en suivant avec précision les icebergs, les navires pourront ajuster leurs itinéraires ou prendre les précautions nécessaires pour éviter ces dangers.

La capacité du système d'IA à fonctionner sous une couverture nuageuse est particulièrement avantageuse, car elle garantit qu'il peut fonctionner efficacement dans diverses conditions météorologiques. Cette technologie de pointe a le potentiel de révolutionner la détection et la surveillance des icebergs, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’industrie maritime.