Comment éviter d'être surchargé à Starfield

By

Starfield, le dernier RPG de Bethesda, est un jeu massif rempli de quêtes, d'objets et d'extraterrestres. Cependant, il est facile de se retrouver surchargé et incapable de voyager rapidement ou de sprinter. Mais n’ayez crainte ! Il existe des moyens d’éviter cette situation frustrante.

Tout d’abord, arrêtez de saisir tout ce que vous rencontrez. Même s’il est tentant de rassembler chaque petit objet, ce n’est pas nécessaire. Vendre des objets de faible valeur ne rapportera pas beaucoup de profit, alors concentrez-vous plutôt sur l'accomplissement de quêtes et la vente d'objets de grande valeur. Laissez les déchets derrière vous et évitez les ennuis.

Ensuite, augmentez votre capacité de charge. Dans Starfield, comme dans les autres jeux Bethesda, certaines statistiques sont essentielles. Augmenter votre capacité de charge vous permettra de transporter plus sans être surchargé. Commencez tôt pour débloquer des niveaux plus élevés et gagnez du temps à long terme.

Prenez l'habitude de vérifier régulièrement les articles lourds dans votre inventaire. Trier votre inventaire par poids vous aidera à identifier et à gérer ces articles. Portez une attention particulière aux pièces du vaisseau, qui sont lourdes mais souvent négligées car elles sont classées comme articles d'aide. Stockez les pièces du vaisseau sur votre vaisseau plutôt que de les transporter.

Sélectionnez quelques armes à utiliser et vendez ou stockez le reste. Cela vous permettra de concentrer vos compétences, de transporter moins de munitions et d'éviter d'être alourdi par plusieurs armes. Profitez également de la soute de votre navire pour stocker des ressources, des objets de valeur et des objets occupant de l'espace dans votre inventaire.

Gardez un œil sur les combinaisons spatiales qui offrent une capacité de stockage supplémentaire. Ces combinaisons peuvent augmenter considérablement votre capacité de charge et rendre vos aventures plus faciles à gérer. De plus, si vous avez un compagnon, utilisez son espace d’inventaire pour répartir le poids et alléger votre charge.

Si tout le reste échoue, utilisez des produits chimiques ou de l’alcool pour augmenter temporairement votre capacité de charge. Cependant, utilisez-les avec parcimonie et soyez attentif aux effets négatifs qu’ils pourraient avoir sur votre personnage.

En suivant ces trucs et astuces, vous pouvez éviter de vous encombrer dans Starfield et profiter d’une expérience de jeu plus fluide.

Source : Article original.