Comment éviter d'être surchargé à Starfield

Starfield, le dernier RPG de Bethesda, est un jeu massif rempli de quêtes, de rencontres extraterrestres et d'une pléthore d'objets à collectionner. Il est facile de se laisser emporter et de se retrouver surchargé de déchets, ce qui rend difficile la liberté de mouvement dans le jeu. Cependant, avec quelques trucs et astuces, vous pouvez éviter cette situation frustrante.

Tout d’abord, concentrez-vous sur l’augmentation de votre capacité de charge. Augmentez les statistiques qui vous permettent de porter plus de poids sans être surchargé. Cela vous sera utile tout au long de votre voyage et vous fera gagner du temps à long terme. De plus, vérifiez régulièrement votre inventaire pour détecter les articles lourds qui occupent inutilement de l’espace. Triez votre inventaire par poids et débarrassez-vous de tous les articles qui vous alourdissent.

Les pièces détachées des navires sont souvent responsables de l'encombrement excessif. Bien que ces objets soient utiles pour réparer votre vaisseau pendant le combat, ils pèsent 10 kg chacun. Assurez-vous de revérifier votre inventaire et de stocker ces objets volumineux sur votre navire plutôt que de les transporter.

En ce qui concerne les armes, choisissez quelques-unes de vos préférées et vendez ou stockez le reste. Cela vous aidera à spécialiser vos compétences, à transporter moins de munitions et à éviter de gérer plusieurs armes à la fois. Stockez les objets excédentaires dans la soute de votre navire pour libérer de l'espace dans votre inventaire. Utilisez le raccourci clavier fourni par Bethesda pour envoyer rapidement des ressources et des objets de valeur à votre vaisseau.

Gardez un œil sur les combinaisons spatiales qui offrent un espace de stockage supplémentaire. Ceux-ci peuvent augmenter considérablement votre capacité de charge et contribuer à alléger le fardeau des objets excédentaires. Si vous avez un compagnon dans le jeu, utilisez son espace d'inventaire pour alléger votre charge.

Enfin, si vous vous sentez encore surchargé, envisagez d’utiliser des produits chimiques ou de l’alcool pour augmenter temporairement votre capacité de charge. Ces éléments constituent une solution temporaire et doivent être utilisés avec parcimonie.

En suivant ces conseils, vous pouvez gérer efficacement votre inventaire dans Starfield et éviter d'être surchargé. Profitez de votre voyage à travers le vaste RPG en monde ouvert de Bethesda !

