Le projet Gutenberg et Microsoft créent des milliers de livres audio gratuits à l'aide de la technologie de synthèse vocale neuronale

Le projet Gutenberg et Microsoft se sont associés pour surmonter les défis des livres audio en créant des milliers de livres audio gratuits à l'aide de la technologie de synthèse vocale neuronale (TTS). Traditionnellement, les livres audio lus par des êtres humains sont souvent assortis d'un tarif ou d'un abonnement unique, et les livres audio gratuits sont généralement lus avec une voix informatisée qui manque de naturel. La fonction neuronale TTS, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), génère une parole qui ressemble beaucoup aux voix humaines en termes d'émotion et d'intonation.

L’un des plus grands obstacles à la création de livres audio est le temps requis pour l’enregistrement, l’édition et la publication. Cependant, avec l'aide de Microsoft AI, le projet Gutenberg a considérablement réduit ce processus en produisant automatiquement des livres audio de haute qualité à partir de livres électroniques en ligne existants. En tirant parti des progrès récents du TTS neuronal, l’équipe a pu convertir une large collection de livres en livres audio sous licence ouverte.

Pour accéder aux livres audio, les utilisateurs peuvent parcourir la collection ouverte de livres audio du Projet Gutenberg et les écouter directement sur le site Web. La collection est disponible sur des plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Internet Archive. Tous les livres audio sont des œuvres du domaine public, mettant principalement en vedette des auteurs classiques comme William Shakespeare, Mark Twain et Léon Tolstoï.

Cette collaboration entre le Projet Gutenberg et Microsoft vise à rendre la littérature plus accessible et à démocratiser l'accès aux livres audio de haute qualité. Que ce soit à des fins éducatives ou de divertissement lors de longs trajets, la collection de livres audio gratuite propose une large gamme de titres pour le plaisir des utilisateurs.

