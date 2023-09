Un nouveau programme de résidence de mode numérique donne du pouvoir aux artistes de l'écosystème Web3

Le premier programme Digital Fashion Residency, créé par Draup, Vertical et Lens Protocol, a annoncé ses 26 premiers candidats gagnants. Le programme vise à responsabiliser les concepteurs numériques existants et les nouveaux arrivants en proposant une formation gratuite sur un cours de six semaines. Les ateliers couvrent divers sujets, notamment l'évolution de la mode numérique, la création textile numérique, la réalité augmentée (AR) et les jeux. À la fin du programme, les résidents travailleront sur un projet final qui sera exposé en octobre.

Vertical, un conservateur d'art et cabinet de conseil basé sur la blockchain, a déjà organisé des ateliers liés au Web3 et à l'art, mais se concentre désormais pour la première fois sur la mode numérique. Le fondateur et PDG Micol Ap explique que de nombreux artistes et créateurs qui entrent dans l'espace ont du mal à naviguer dans la technologie et à l'intégrer dans leur pratique. Ils ont donc décidé de créer un programme spécifiquement adapté à la mode numérique.

Les entreprises qui investissent dans ces artistes comprennent que leur succès est crucial pour l’avenir de l’industrie. Par exemple, Epic Games, propriétaire de Fortnite, dispose d'un fonds pour récompenser les créateurs talentueux. Syky et Adidas ont également mis en place des accords pour générer des revenus grâce aux ventes de mode numérique créée par leurs artistes. Ces investissements facilitent non seulement l’achat et le port de la mode numérique, mais contribuent également à son acceptation plus large.

Le programme offre non seulement une formation, mais favorise également un sentiment de communauté parmi les participants. Ap souligne l’importance du soutien lorsque le monde critique ce qu’il fait. L'objectif est d'inspirer et d'élever les artistes de l'écosystème Web3, où des concepts tels que le métaverse et le Web3 ont connu un déclin de l'opinion publique. En éduquant et en responsabilisant les artistes, ces entreprises s’efforcent activement de généraliser la mode numérique.

