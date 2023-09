Baldur's Gate 3 permet des sauvegardes croisées entre PC et PS5

By

Baldur's Gate 3, le jeu de rôle populaire, peut désormais être apprécié sur PC et PS5. Ce qui est encore mieux, c'est que le jeu prend en charge les sauvegardes croisées, permettant aux joueurs de poursuivre leur progression de manière transparente entre les deux plateformes. Cependant, il est important de noter que cette fonctionnalité doit être activée manuellement. Voici les étapes pour activer les sauvegardes croisées pour BG3 sur PS5 et PC.

Pour commencer, lancez BG3 sur votre PC et créez ou connectez-vous à votre compte Larian. Une fois le jeu démarré, ouvrez les options du menu principal. Recherchez les options « Gameplay » et basculez la fonction Cross-Save sur « On ». Attendez que le message « Synchronisation » disparaisse du texte du menu sur le côté gauche.

Pour activer les sauvegardes croisées sur la PS5, suivez les mêmes étapes que celles mentionnées ci-dessus. Cependant, il est important de noter que vous devrez acheter une copie PS5 de Baldur's Gate 3. Après avoir fermé le jeu, rouvrez-le sur la PS5 et vous devriez voir une option « Continuer » avec des détails sur le fichier de sauvegarde en bas. à droite de l’écran titre.

Si vous souhaitez utiliser une sauvegarde PS5 sur votre PC, suivez les mêmes instructions, mais assurez-vous d'abord d'activer les sauvegardes croisées pour votre PS5. En suivant ces étapes, vos sauvegardes de jeu seront automatiquement mises à jour entre les deux plateformes, permettant une progression croisée.

Il est à noter que l’utilisation de Cross-Saves pour BG3 ne nécessite pas d’abonnement PS+. La fonctionnalité de sauvegarde croisée est entièrement gérée au sein des serveurs de Larian. Il est toutefois important de préciser que le jeu croisé entre PC et PS5 est une fonctionnalité prévue mais n'est actuellement pas disponible en septembre 2023.

Pour plus d'informations et des conseils supplémentaires, vous pouvez vous référer au site officiel de Baldur's Gate 3 ou contacter directement Larian Studios.

