Lancement d’une initiative d’équité numérique dans les Berkshires du Nord

La région des Berkshires du Nord se lance dans une initiative visant à réduire la « fracture numérique » et à garantir l’égalité d’accès à la technologie et aux services Internet. Grâce à une subvention de 120,000 XNUMX $ fournie par l'État, les municipalités d'Adams, Cheshire, Floride, Lanesborough et North Adams visent à identifier et à résoudre les problèmes liés à l'équité numérique dans la région.

La subvention sera utilisée pour mener une évaluation approfondie du paysage numérique de la région, en se concentrant sur les domaines où l'accès à la technologie et aux services de qualité fait défaut. L'évaluation sera réalisée par le consultant VHB en collaboration avec les communes concernées. Les résultats de l’évaluation détermineront les stratégies nécessaires pour lutter contre la fracture numérique.

Les solutions potentielles incluent l’amélioration de l’infrastructure de bande passante et de la concurrence, l’offre de programmes de formation technologique et l’augmentation de l’accès du public aux ordinateurs et autres ressources numériques. L’objectif ultime est de garantir que tous les résidents disposent des outils et des compétences nécessaires pour participer à un monde de plus en plus numérique.

L'urbaniste d'Adams, Kevin Rayner, a souligné l'importance de cette initiative, déclarant qu'elle vise à aider les personnes qui n'ont pas accès à la technologie ou à des connexions Internet stables. Il a souligné qu’à mesure que la société dépend de plus en plus des plateformes numériques, ceux qui n’y ont pas accès sont considérablement désavantagés.

Le lancement de cette initiative d'équité numérique dans les Berkshires du Nord est une étape vers la création d'une communauté plus inclusive et connectée. En s'attaquant aux disparités existantes en matière d'accès à la technologie et aux services Internet, la région espère uniformiser les règles du jeu et offrir des chances égales à tous les résidents.

Définitions:

– Fracture numérique : Désigne l’écart entre ceux qui ont accès à la technologie et à Internet et ceux qui n’y ont pas accès.

– Équité numérique : concept visant à garantir que tous les individus aient un accès égal à la technologie, aux services Internet et aux ressources numériques.

Sources:

– Kevin Rayner, urbaniste d’Adams