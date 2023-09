L'importance de la technologie pour améliorer l'expérience du patient et les soins fondés sur la valeur

Le système de santé américain peut parfois être décousu et inefficace, ce qui conduit à une mauvaise expérience pour les patients. Cependant, à mesure que l’accent est mis de plus en plus sur les soins fondés sur la valeur et l’amélioration des résultats, il est crucial de reconnaître le lien entre l’expérience du patient et les soins fondés sur la valeur. Trois indicateurs de qualité importants, notamment la satisfaction des patients, les dépistages de soins préventifs et la coordination des soins, sont directement impactés par l'expérience globale du patient.

Pour résoudre ces problèmes et promouvoir des soins à plus forte valeur ajoutée, différents outils numériques sont disponibles. Ces outils peuvent contribuer à améliorer la sensibilisation, la compréhension, les conversations et les expériences de soins. L'information joue un rôle clé dans l'autonomisation des patients et la réduction de l'anxiété avant les visites de soins. De nombreux Américains se sentent anxieux en raison du manque d’informations, de leurs connaissances limitées sur les prestataires et de leur hésitation à discuter de leurs problèmes de santé. En réponse, offrir une éducation sanitaire pendant les rendez-vous et avant la visite peut renforcer la confiance des patients lorsqu'ils discutent de questions de santé avec leurs prestataires de soins.

L’affichage numérique dans les salles d’attente peut également jouer un rôle important dans l’éducation et l’autonomisation des patients. En présentant des informations pertinentes sur la santé, les patients peuvent être mieux préparés aux moments décisionnels importants. Des études ont montré que le contenu numérique dans les salles d’attente augmente l’utilisation par les patients de services de santé vitaux tels que le dépistage du cancer et la vaccination. Dans la salle d'examen, l'affichage numérique peut fournir des informations personnalisées pour encourager les patients à prendre des mesures proactives dans la gestion de leur santé.

De plus, l'utilisation de la technologie par les prestataires contribue à renforcer la confiance des patients, ce qui conduit à un dialogue accru, à une meilleure adhésion aux plans de soins et à de meilleurs résultats. En mettant en œuvre des outils numériques tels que des écrans tactiles dans la salle d'examen, les prestataires peuvent gagner un temps précieux et améliorer les conversations sur des sujets de santé complexes. Cela permet davantage d’interactions en face-à-face et améliore l’expérience globale du patient.

L'intégration d'outils numériques améliore non seulement les résultats, mais fait également gagner du temps aux prestataires, réduisant ainsi l'épuisement professionnel et augmentant l'efficacité. Dans un environnement de soins fondé sur la valeur, cela conduit à des taux de remboursement plus élevés et à des pratiques et des systèmes de santé plus sains. Les patients souhaitent également pouvoir mieux décrire leur état de santé, ce qui indique leur désir de disposer d'outils qui les aident à jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé.

En conclusion, l’adoption de la technologie est essentielle pour améliorer l’expérience du patient et soutenir des soins fondés sur la valeur. En fournissant des informations, en responsabilisant les patients et en gagnant du temps, les outils numériques peuvent entraîner une réduction des coûts, une amélioration de la qualité et de meilleurs résultats en matière de santé.

La source:

– Indice de confiance des patients PatientPoint 2023