Utiliser les compétences linguistiques de ChatGPT pour aider en cas de catastrophes naturelles

By

Une étude récente menée par l'Université de Buffalo explore comment ChatGPT, un modèle de langage puissant, peut être formé pour reconnaître et extraire des informations de localisation à partir de publications sur les réseaux sociaux lors de catastrophes naturelles. Les chercheurs ont utilisé des invites soigneusement construites pour guider les modèles GPT « guidés par la géoconnaissance » dans l’extraction de données de localisation précises à partir de tweets envoyés pendant l’ouragan Harvey. Les résultats ont montré que ces modèles atteignaient un taux de précision 76 % meilleur que les modèles GPT par défaut.

Les implications potentielles de cette recherche sont importantes. Les premiers intervenants ont souvent du mal à surveiller les flux des réseaux sociaux pour les demandes urgentes lors de catastrophes en raison de ressources limitées. En exploitant les compétences linguistiques de ChatGPT, les systèmes d’IA pourraient traiter automatiquement les données des réseaux sociaux et aider à identifier les victimes en détresse, permettant ainsi des temps de réponse plus rapides et potentiellement sauvant des vies.

Yingjie Hu, auteur principal de l'étude et professeur agrégé à l'Université de Buffalo, exprime son optimisme quant à l'application de la technologie de l'IA dans les situations d'urgence. "Cette utilisation de la technologie de l'IA pourrait aider les premiers intervenants à atteindre les victimes plus rapidement et même à sauver davantage de vies", a déclaré Hu.

L’équipe de recherche, qui comprend des collaborateurs de l’Université de Géorgie, de l’Université de Stanford et de Google, espère que leurs travaux mèneront au développement de systèmes d’IA capables de traiter automatiquement les données des réseaux sociaux pour les services d’urgence.

Bien que des inquiétudes aient été soulevées quant aux utilisations négatives potentielles de ChatGPT et de modèles linguistiques similaires, comme la fraude scolaire ou la suppression d'emplois, cette étude met en valeur l'impact positif qu'un travail interdisciplinaire minutieux peut avoir sur la société.

Comme le déclare Hu : « Bien qu’il existe un certain nombre de préoccupations importantes et valables concernant l’émergence de ChatGPT, nos travaux montrent qu’un travail minutieux et interdisciplinaire peut produire des applications de cette technologie qui peuvent apporter des avantages tangibles à la société. »

Avec le potentiel de révolutionner les efforts de réponse aux catastrophes, l'intégration des « géoconnaissances » dans ChatGPT représente un développement passionnant dans l'exploitation de l'IA pour le bien social.

En savoir plus dans l'histoire Web : Utiliser les compétences linguistiques de ChatGPT pour aider en cas de catastrophes naturelles