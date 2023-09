Les défis et l'urgence de la cryptographie post-quantique à l'ère de l'IA et de l'informatique quantique

Dans un paysage technologique en évolution rapide, la convergence de l’intelligence artificielle (IA), de l’informatique quantique et de la cybersécurité présente des défis uniques pour la continuité des activités et la stabilité sociétale. La transition vers la cryptographie post-quantique (PQC) est un aspect essentiel de cette convergence, mais elle n’en est qu’à ses débuts malgré les efforts de recherche en cours.

La normalisation joue un rôle crucial dans l’élaboration de l’avenir du PQC, car les récents incidents de cybersécurité ont mis en évidence la nécessité d’une analyse et d’une diversification continues des problèmes potentiels post-quantiques. Les récentes percées dans les algorithmes d’IA contradictoire ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité et à la fiabilité des systèmes PQC actuels.

L’intelligence artificielle récursive contradictoire fait référence à l’IA qui apprend et améliore de manière itérative ses capacités à vaincre les systèmes de sécurité ou d’autres IA. Ce type d’IA peut potentiellement déchiffrer les algorithmes cryptographiques, comme l’ont démontré les équipes de recherche qui ont réussi à briser les algorithmes de chiffrement post-quantique. À mesure que ces systèmes évoluent, ils peuvent dépasser la capacité humaine à comprendre et contrer leurs stratégies, conduisant ainsi à une « course aux armements » dans la technologie de l’IA.

La transition précipitée vers l’informatique post-quantique pour les fonctions critiques de notre infrastructure numérique pourrait entraîner de graves perturbations. Les services qui s'appuient sur les normes cryptographiques actuelles, tels que les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications et les systèmes satellitaires, peuvent devenir vulnérables aux attaques d'adversaires quantiques. Cette perturbation pourrait provoquer le chaos et des pertes financières, affectant les systèmes d’intervention d’urgence et la fourniture de ressources vitales.

Les secteurs bancaire et financier, qui s’appuient fortement sur des algorithmes cryptographiques complexes, pourraient également être fortement affectés par la transition. Les attaques quantiques contre ces systèmes pourraient compromettre l’intégrité des transactions et des données financières, entraînant des retombées économiques importantes. Le système de transport, qui dépend de communications sécurisées pour la gestion du trafic et le contrôle des véhicules autonomes, pourrait être confronté à des pannes tout aussi catastrophiques.

Pour garantir notre avenir post-quantique, des recherches approfondies et une cryptanalyse continue sont essentielles. La collaboration entre les gouvernements, les instituts de recherche et les leaders de l’industrie est primordiale pour surmonter ces défis et protéger l’infrastructure numérique mondiale et la vie privée des individus.

Les efforts des grandes entreprises technologiques, comme la publication par Google de clés cryptographiques résistantes aux attaques de l'informatique quantique, sont prometteurs. Toutefois, la normalisation est cruciale pour créer une infrastructure sécurisée pour l’avenir. Une lettre ouverte rédigée par des experts en IA en mars 2023 préconisait une pause dans les développements de l’IA afin de mieux comprendre les implications de progrès rapides. Une pause permet l’évaluation, le dialogue nécessaire et l’établissement de normes éthiques, de cadres réglementaires et de précautions de sécurité.

En tant que chefs d’entreprise du secteur technologique, il est important de soutenir une approche réfléchie et mesurée de la recherche sur l’IA et l’informatique quantique. Assurer des garanties adéquates pour notre avenir numérique est crucial pour maintenir la sécurité, la confidentialité et la fiabilité tout en exploitant les avantages de ces technologies révolutionnaires de manière sûre et responsable.

