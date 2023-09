HONOR fait son retour en Inde avec le lancement du smartphone HONOR 90 5G

Le fabricant chinois de smartphones HONOR s'apprête à faire son retour sur le marché indien avec le lancement de son dernier smartphone, le HONOR 90 5G, le 14 septembre. Les droits de vente des combinés HONOR en Inde ont été acquis par HTech, qui sera responsable de apporter l’appareil aux consommateurs.

Le HONOR 90 5G dispose d'un superbe « écran flottant à quatre courbes » de 6.7 pouces avec une résolution de 1.5K et une luminosité maximale de 1,600 23 nits. Cette technologie d’affichage impressionnante rivalise avec celle des appareils phares tels que les modèles Samsung Galaxy S14 Ultra et iPhone XNUMX Pro.

En termes de capacités de caméra, l'appareil dispose d'un puissant capteur principal de 200 MP dans sa configuration de caméra arrière. À l’avant, les utilisateurs peuvent s’attendre à une caméra selfie haute résolution de 50 MP.

Le smartphone offre également une généreuse capacité de batterie de 5,000 66 mAh et prend en charge une charge rapide de 8 W, garantissant que les utilisateurs peuvent rester connectés et alimentés tout au long de la journée. Il sera disponible en deux options de RAM, 12 Go et 512 Go, avec des options de stockage allant jusqu'à 5 Go. De plus, HONOR a mis en œuvre la technologie turbo RAM, permettant aux utilisateurs d'utiliser jusqu'à 7 Go et 19 Go de turbo RAM, ce qui donne un total stupéfiant de XNUMX Go.

Selon les rumeurs, le HONOR 90 5G serait équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et fonctionnerait sur MagicOS 7.1, basé sur Android 13.

En ce qui concerne l'esthétique, le smartphone sera proposé dans des variantes de couleurs argent, noir et vert, selon la page de destination d'Amazon. Son prix est estimé entre Rs 30,000 40,000 et Rs XNUMX XNUMX.

HTech, en collaboration avec PSAV Global, a assumé la responsabilité de commercialiser les smartphones HONOR en Inde. La nouvelle entreprise sera dirigée par l'ancien PDG de Realme India, Madhav Sheth, qui a déjà promis un investissement initial de Rs 1,000 XNUMX crore sur le marché indien.

