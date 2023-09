Le Honor 90 5G devrait être lancé en Inde en septembre

Le Honor 90 5G, initialement lancé en Chine en mai, est prêt à arriver sur le marché indien. HTech India, la société responsable de la vente du téléphone en Inde, a confirmé les principales spécifications de la variante indienne. Comme son homologue chinois, la variante indienne sera alimentée par un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et comportera une batterie de 5,000 66 mAh avec prise en charge de charge rapide de XNUMX W.

La page produit officielle du Honor 90 5G sur le site indien révèle d'autres détails importants. Le téléphone sera disponible dans différentes options de couleurs, notamment Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black et Peacock Blue. Un microsite Amazon pour la variante indienne du téléphone suggère qu'elle offrira différentes configurations de RAM et de stockage, allant de 8 Go + 256 Go à 12 Go + 512 Go, avec la possibilité d'étendre la vRAM de 7 Go.

La variante Honor 90 5G India fonctionnera sur Magic OS 7.1, basé sur Android 13. Elle dispose d'un écran AMOLED de 6.7 pouces avec une résolution de 1.5K et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

Le téléphone est équipé d'une triple configuration de caméra arrière, composée d'un capteur principal de 200 mégapixels avec prise en charge Honor Image Engine, d'un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un objectif macro de 2 mégapixels. La caméra frontale, située dans une fente perforée alignée au centre, dispose d’un capteur de 50 mégapixels.

L’appareil est alimenté par une batterie de 5,000 66 mAh prenant en charge une charge rapide de 20 W via un port USB Type-C. Honor affirme que le téléphone peut exécuter 720 heures de vidéos locales 90p, offrant des performances durables. En termes de connectivité, le Honor 5 5G prend en charge la 4G, la 5.2G LTE, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth XNUMX, le NFC et le GPS.

Le prix attendu du Honor 90 5G en Inde est d’environ Rs. 35,000. XNUMX XNUMX.

Sources : HTech India, Amazon, Honor India

Remarque : Aucune URL n'a été fournie pour les sources.