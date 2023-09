Hong Kong étend les tests du yuan numérique chinois

Hong Kong est entré dans la deuxième phase de tests techniques pour le yuan numérique chinois, l'essai incluant désormais davantage de banques de Hong Kong. L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et la Banque populaire de Chine ont terminé les premiers tests techniques pour les paiements transfrontaliers utilisant le yuan numérique à Hong Kong. La deuxième phase de l'essai est actuellement en cours, impliquant davantage de banques de Hong Kong et testant la fonction de recharge du portefeuille numérique en yuan via le système de paiement plus rapide (FPS).

Le FPS, introduit par la HKMA en 2018, facilite les paiements interbancaires en dollars de Hong Kong ou en yuan chinois en utilisant le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail du destinataire. Au deuxième trimestre de cette année, le FPS a traité environ 1 milliard de dollars de Hong Kong en paiements en dollars de Hong Kong, ce qui reflète une augmentation significative par rapport à la même période de l'année dernière.

Le yuan numérique, également connu sous le nom d’e-CNY, devrait constituer une option sûre et pratique pour la consommation de détail transfrontalière à Hong Kong et en Chine. Il vise à améliorer l'efficacité des services de paiement transfrontaliers et à promouvoir la connectivité dans la région de la Grande Baie du Guangdong, de Hong Kong et de Macao.

Cette expansion des tests du yuan numérique à Hong Kong s'aligne sur les efforts de la Chine pour diriger le développement d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Le pays a déjà lancé des tests pilotes de sa CBDC dans diverses provinces, avec des millions de personnes participant aux essais. À l'heure actuelle, 11 pays ont entièrement lancé leur propre CBDC, dont la Chine, les Bahamas, le Nigeria, Anguilla, la Jamaïque et sept pays des Caraïbes orientales.

En outre, Hong Kong vise à s’imposer comme une plaque tournante majeure de la cryptographie et a introduit une nouvelle législation pour promouvoir le développement du Web3 et des crypto-monnaies. En vertu de cette législation, les investisseurs particuliers à Hong Kong peuvent échanger des « jetons à grande capitalisation » spécifiques sur des bourses agréées, sous réserve de garanties telles que des tests de connaissances, des profils de risque et des limites d'exposition. La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong accorde activement des licences aux bourses qui respectent son régime de licences cryptographiques.

La récente licence d'approbation de principe (AIP) accordée à la banque SEBA par la SFC permet à la banque de se lancer dans une gamme d'activités réglementées, notamment la négociation de valeurs mobilières et de produits liés aux actifs virtuels. De plus, l'échange cryptographique OKX est actuellement dans les dernières étapes de l'obtention d'une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) à Hong Kong.

