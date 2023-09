SmartWings présente la prise en charge de Matter dans les nouvelles Smart Shades

Résumé : SmartWings, l'un des principaux fournisseurs d'accessoires pour la maison intelligente, a dévoilé son dernier produit, des stores intelligents avec prise en charge Matter. L'inclusion de Matter, une norme universelle de connectivité pour la maison intelligente, permet aux utilisateurs d'intégrer de manière transparente ces stores dans leurs écosystèmes de maison intelligente préférés. Le processus d'installation est simple, nécessitant que les utilisateurs scannent un code et suivent les instructions d'intégration. Les stores peuvent être facilement contrôlés à l'aide de Siri ou de l'application Home, offrant ainsi la possibilité d'ajuster les stores à différents points d'arrêt tout au long de la journée. De plus, les automatisations HomeKit permettent aux utilisateurs de définir des horaires d’ouverture et de fermeture automatiques des stores. Les stores intelligents compatibles Matter de SmartWings offrent une solution polyvalente et de haute qualité pour améliorer l'expérience de la maison intelligente.

SmartWings a introduit une nouvelle version de ses stores intelligents qui intègre le support Matter, marquant une avancée significative dans la technologie de la maison intelligente. L'ajout de Matter garantit la compatibilité avec divers écosystèmes de maison intelligente, offrant aux utilisateurs la liberté de choisir leur plateforme préférée. Cette flexibilité est particulièrement précieuse pour les personnes qui souhaitent passer à une autre plate-forme à l’avenir.

Le processus d’installation de ces stores intelligents est simple et convivial. Une fois les stores livrés, ils doivent être réveillés de leur état de sommeil profond en les chargeant pendant quelques heures et en appuyant longuement sur le bouton du moteur. Le montage des stores sur le cadre de la fenêtre est un processus simple, nécessitant l'utilisation de supports et de vis.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de ces lunettes intelligentes est la possibilité de les contrôler à différents points d'arrêt tout au long de la journée. À l'aide de Siri ou de l'application Home, les utilisateurs peuvent facilement ajuster les stores en fonction de la position du soleil, offrant ainsi une expérience fluide et personnalisable. De plus, l'intégration des automatisations HomeKit permet aux utilisateurs de programmer l'ouverture et la fermeture automatiques des stores à des heures spécifiées, améliorant encore la commodité et l'efficacité du produit.

Les stores intelligents peuvent nécessiter un investissement plus élevé que d'autres produits pour maison intelligente, tels que des ampoules ou des adaptateurs de prise. Cependant, ils offrent une amélioration significative de l’expérience globale de la maison intelligente, en offrant à la fois fonctionnalité et esthétique. SmartWings a toujours fourni des produits exceptionnels, et leurs lunettes intelligentes compatibles Matter ne font pas exception.

– SmartWings est l’un des principaux fournisseurs d’accessoires pour la maison intelligente.

– Matter est une norme universelle de connectivité pour la maison intelligente.

– HomeKit est le framework de maison intelligente d'Apple.