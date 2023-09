HMD Global annonce l'expansion de son portefeuille de smartphones

HMD Global, la société finlandaise indépendante derrière la marque Nokia, s'apprête à élargir son portefeuille de smartphones avec l'introduction de téléphones sous sa propre marque HMD. Cette annonce a été faite par Jean-François Baril, co-fondateur, président et PDG de HMD Global.

Selon Baril, les téléphones HMD et Nokia coexisteront et les clients peuvent s'attendre à une collaboration « avec de nouveaux partenaires passionnants ». HMD Global s'est positionné comme le fabricant de smartphones 5G à la croissance la plus rapide et un leader en matière de développement durable avec ses appareils Nokia réparables.

Fort de ces réalisations, HMD Global est désormais prêt à entrer sur le marché de manière indépendante et à créer un nouveau monde de télécommunications axé sur les besoins des consommateurs. La société est fière d'être l'un des plus grands fabricants de smartphones en Europe et prévoit de fournir des appareils mobiles de haute qualité et abordables aux consommateurs du monde entier.

Bien qu'aucun détail ni calendrier spécifique n'ait été fourni dans l'annonce, HMD Global devrait bientôt révéler plus d'informations.

