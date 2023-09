Selon une étude, les joueurs très engagés mènent un mode de vie sain et équilibré

By

Une étude récente publiée dans la revue Computers in Human Behavior a révélé que les joueurs très engagés ne présentent pas nécessairement un comportement de jeu problématique ou des habitudes alimentaires malsaines, malgré le temps qu'ils passent à jouer à des jeux vidéo. La recherche visait à approfondir l'impact de l'industrie du jeu vidéo sur la vie des individus et à aborder le diagnostic controversé du trouble du jeu sur Internet (IGD).

L'étude a porté sur 270 Portugais âgés de 18 à 60 ans qui jouaient à des jeux vidéo au moins 7 heures par semaine. Les participants ont répondu à des questionnaires sur divers aspects de leur vie, notamment les habitudes de jeu, la santé mentale, l'activité physique, les habitudes de sommeil et les habitudes alimentaires.

Contrairement aux idées reçues, l’étude a révélé que la plupart des joueurs très engagés ne passent pas trop de temps à jouer. Les participants ont déclaré passer entre 0 et 4 heures par jour à jouer à des jeux vidéo, ce qui concorde avec les recherches précédentes. De plus, de nombreux participants se sont livrés à une activité physique, participant à des sports d’équipe, à des entraînements en résistance, à des sports individuels et à des sports de combat, dissipant ainsi l’idée selon laquelle le jeu est associé négativement à l’activité physique.

Lors des sessions de jeu, les participants ont affiché des habitudes alimentaires saines, avec peu de consommation de boissons énergisantes ou de snacks ultra-transformés. Seul un petit pourcentage de participants a obtenu un score supérieur au seuil d’IGD, ce qui indique que la plupart ne présentaient aucun signe de dépendance au jeu. Cependant, environ la moitié des participants avaient un mauvais bien-être psychologique et une mauvaise qualité de sommeil.

L'étude souligne la nécessité de mieux comprendre les relations complexes entre le jeu, les choix de style de vie et la santé mentale chez les joueurs très engagés. Il souligne également que le jeu peut être un passe-temps qui ne mène pas nécessairement à une dépendance ou à des habitudes malsaines.

Dans l’ensemble, l’étude suggère que les joueurs très engagés mènent un mode de vie sain et équilibré, remettant en question les hypothèses courantes sur les effets négatifs du jeu. Cependant, il reste encore beaucoup à découvrir et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les problèmes de santé mentale et d'autres facteurs susceptibles d'influencer le bien-être des joueurs.

Source : Computers in Human Behaviour, « Game on : Une étude transversale sur la santé mentale des joueurs, les modèles de jeu, l'activité physique, les habitudes alimentaires et de sommeil »