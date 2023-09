Le prochain événement de lancement de l'iPhone d'Apple et son impact potentiel sur la performance boursière

Apple s'apprête à dévoiler son dernier modèle d'iPhone, l'iPhone 15, lors de son événement de lancement très attendu, « Wonderlust ». Historiquement, les actions d'Apple ont tendance à surperformer dans les six mois suivant le lancement d'un iPhone. Cependant, dans un délai d'un à trois mois après l'événement, le titre évolue en ligne avec le marché, selon Erik Woodring, analyste chez Morgan Stanley. Malgré cette tendance positive, l'action Apple a été confrontée à des difficultés au cours des dernières séances en raison d'informations selon lesquelles la Chine interdirait l'utilisation des iPhones dans les agences gouvernementales et les entreprises publiques. Ces défis, conjugués à un contexte macroéconomique plus faible et au ralentissement des dépenses de consommation, ont contribué à une baisse de 4.4 % des actions Apple ce mois-ci.

Les analystes surveillent de près tout impact sur la demande des augmentations potentielles de prix des modèles iPhone 15 Pro. L'analyste de Barclays, Tim Long, prédit que les unités vendues connaîtront des difficultés, notamment en raison de l'augmentation des prix de vente moyens dans un contexte économique global plus faible. Les attentes de Wall Street pour l'iPhone de cette année incluent des mises à jour mineures telles qu'un processeur interne actualisé, un cadre, des ports USB-C et un appareil photo, une batterie et un processeur potentiellement améliorés pour les modèles Pro. L'Apple Watch devrait également recevoir une batterie améliorée et de nouvelles couleurs de bracelet.

Avec la possibilité de hausses de prix pour les modèles Pro, certains analystes prévoient une augmentation des estimations de revenus de l'iPhone. Angelo Zino de CFRA suggère qu'une augmentation des prix pourrait augmenter les estimations de revenus de 6 à 8 %. Malgré les spéculations sur d'éventuelles augmentations de prix et l'absence d'effet « wow » dans le lancement du produit cette année, la qualité constante de la construction, les mises à jour logicielles et le gain de part de marché d'Apple ont été reconnus par les analystes comme des facteurs positifs.

Lorsque l'on considère l'impact sur les actions Apple, il est important de noter que les tendances historiques suggèrent une période potentiellement plus faible à venir, avec les récentes nouvelles en provenance de Chine et les signes d'un ralentissement des dépenses de consommation. Woodring de Morgan Stanley indique que les événements de lancement d'Apple aboutissent souvent à un scénario de « vente de l'actualité », avec des actions sous-performantes d'environ 15 points de base le jour du lancement et restant en ligne avec le marché au cours des un à trois mois suivants. Cependant, les données antérieures montrent également que les actions Apple ont surperformé le marché de près de 14 % en moyenne au cours des trois mois précédant le lancement, et de près de 19 % au cours des six mois précédents. Cela indique que même si la performance à court terme peut être plus faible, les investisseurs qui s'accrochent pourraient voir les actions surperformer de 8 % en moyenne dans les six mois suivant l'événement.

Pour l’avenir, Wall Street envisage des perspectives positives à long terme pour les actions Apple, mais il faudra peut-être du temps pour que ces vents favorables se matérialisent. Il est essentiel de considérer l'impact potentiel des faibles estimations du côté des acheteurs et des attentes de livraisons stables sur la performance boursière de cette année. Même si la valorisation des actions d'Apple reste élevée par rapport aux niveaux historiques, certains facteurs tels que la demande refoulée et les comparaisons faciles d'une année sur l'autre positionnent Apple pour une surperformance au cours de la nouvelle année.

