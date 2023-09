Mortal Kombat 1 : Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Johnny Cage

By

Le très attendu Mortal Kombat 1 devrait sortir prochainement, et l'une des révélations les plus excitantes a été l'inclusion de l'acteur et artiste martial Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Johnny Cage. L'implication de Van Damme dans le jeu est particulièrement importante car il a joué un rôle clé dans la création de Mortal Kombat lui-même.

À l'époque où les développeurs, Ed Boon et John Tobias, travaillaient pour Midway, ils avaient initialement contacté Van Damme pour jouer dans un jeu d'arcade. Cependant, l'acteur a décliné l'offre, ce qui a conduit Boon et Tobias à développer leur propre projet de jeu de combat original. Cette décision a finalement abouti à la naissance de Mortal Kombat.

Aujourd'hui, lors d'une récente apparition dans le talk-show Hot Ones, Ed Boon a dévoilé le premier aperçu de Van Damme dans le rôle de Johnny Cage. Au cours de l'interview, Boon a discuté de l'histoire de l'acteur avec la franchise tout en endurant la chaleur d'une aile chaude de 71,000 XNUMX unités Scoville. Boon a révélé qu'ils avaient fait plusieurs tentatives pour impliquer Van Damme dans le passé, mais cette fois, ils ont décroché l'or et ont réussi à obtenir sa participation.

Dans l'extrait de Van Damme dans le rôle de Cage, on le voit se préparer à combattre une autre version de Johnny Cage dans sa maison d'Hollywood. Le costume rappelle la jeunesse de Van Damme, en particulier ses rôles dans Bloodsport et Kickboxer, portant la tenue emblématique composée d'une ceinture, de pantoufles et d'un short en spandex.

Mortal Kombat 1 présente également d'autres visages célèbres, notamment Megan Fox dans le rôle de Nitara, John Cena dans le rôle de Peacemaker, Antony Starr dans le rôle de Homelander et JK Simmons dans le rôle de la voix d'Omni-Man. Ces personnages font partie du premier Kombat Pack du jeu.

Les fans attendent avec impatience la sortie de Mortal Kombat 1, dont le lancement est prévu le 19 septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC et Xbox Series X. L'accès anticipé est disponible pendant cinq jours via l'édition Premium, qui inclut le jeu. , le premier Kombat Pack et le skin Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

