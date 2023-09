Obtenez le Samsung Galaxy S22 à un prix imbattable

By

Giffgaff, un détaillant de téléphones renommé, propose le Samsung Galaxy S22 5G à un prix incroyablement bas de 339 £. Cette offre vous permet d'acheter un téléphone reconditionné en « bon » état avec 128 Go de stockage. Si vous préférez un appareil en meilleur état, vous pouvez opter pour la version « Comme neuf » pour 479 £, qui comprend également la livraison gratuite. Le téléphone est disponible en différentes couleurs, comme le noir, l'or rose, le vert et le blanc.

Giffgaff offre une garantie de 24 mois pour plus de tranquillité d'esprit lors de l'achat d'un téléphone reconditionné. Avant de l'envoyer, le téléphone est soumis à un contrôle de santé en 30 points et la durée de vie de la batterie est garantie à au moins 80 % de sa capacité d'origine. De plus, tous les téléphones sont effacés de manière professionnelle.

Si vous êtes un nouvel utilisateur de Giffgaff, vous devrez acheter un forfait de données d'une valeur minimale de 10 £ pour 20 Go. Cependant, ce plan est sur une base mensuelle glissante, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contrats ni d'engagements à long terme. De plus, giffgaff propose une politique de retour de 21 jours sans problème ni difficulté.

Le Samsung Galaxy S22, sorti en 2022, a un coût initial de 769 £. Il présente une petite taille, un appareil photo polyvalent, un design élégant et d'excellentes performances. Considérant que le prochain modèle, le S23, n'offrait pas beaucoup de changements significatifs, le Galaxy S22 est un choix fortement recommandé.

