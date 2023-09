Le potentiel précoce du marketing numérique et la croissance d’Anthology Marketing Group

Mary Fastenau, associée principale chez Anthology Marketing Group, revient sur les débuts d'Internet et son potentiel pour le marketing numérique. Au milieu des années 90, alors qu'il travaillait chez Starr Seigle Communications, Fastenau s'est rendu compte qu'Internet offrait une plate-forme égale permettant aux entreprises de toutes tailles de rivaliser. Elle a eu un moment « aha » lorsqu'elle a créé une visite virtuelle de l'hôtel Halekulani et que quelqu'un a réservé la suite présidentielle après avoir vu la visite. Les revenus générés par cette réservation ont couvert le coût de création du site Internet de l'hôtel.

Fastenau souligne l'avantage du marketing numérique dans la mesure où il permet de tester et de garantir que les hypothèses sont réellement pertinentes pour de vraies personnes. Même avec des hypothèses bien documentées, le marketing numérique permet aux entreprises de collecter des données et de prendre des décisions éclairées basées sur des interactions réelles avec les utilisateurs.

Starr Siegle Communications est finalement devenu Anthology Marketing Group en 2007. Aujourd'hui, Anthology Marketing Group fait partie de Finn Partners, une société mondiale de marketing et de communication. L'agence représente divers clients tels que Hawai'i Pacific Health, Hawai'i Tourism Authority, Hawaiian Telcom et 'Iolani School. Anthology Marketing Group est devenue la plus grande agence intégrée de marketing et de communication de l'État d'Hawaï.

Servco Pacific Inc., fondée en 1919 en tant que garage de réparation de deux voitures sur la côte nord d'O'ahu, est la plus grande entreprise privée d'Hawaï avec des opérations aux États-Unis et en Australie. Guidée par un modèle commercial axé sur la valeur, Servco Pacific possède des entreprises dans les domaines de la distribution et de la vente au détail d'automobiles, de l'autopartage, des instruments de musique et du capital-risque. À mesure que l'entreprise évolue, elle vise à fournir des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux besoins des clients et des communautés d'Hawaï et au-delà.

Sources:

- Le podcast des affaires d'Hawaï

– Servco.com