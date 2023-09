"Jean-Claude Van Damme fait ses débuts dans le rôle de Johnny Cage dans Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 devrait présenter un casting passionnant de célébrités, dont JK Simmons, John Cena et Megan Fox. Cependant, l'un des ajouts les plus notables au jeu est la star d'action des années 80, Jean-Claude Van Damme, qui fait une apparition dans le rôle de Johnny Cage. Le co-créateur de la série, Ed Boon, a partagé en ligne l'image de Van Damme dans le jeu, révélant le look de son personnage.

Dans le cadre d'une démarche marketing intéressante, Boon est récemment apparu dans l'émission YouTube « Hot Ones » hébergée par First We Feast. Au cours de son apparition de 14 minutes, Boon a discuté de Mortal Kombat 1 et de l'histoire de la série tout en dégustant diverses sauces piquantes avec des ailes de poulet. La vidéo présentait également quelques séquences de gameplay, y compris un bref aperçu du personnage de Van Damme à 5 min 52 s. Dans le clip, Van Damme pompe l'air, retourne l'oiseau et présente une ressemblance frappante avec son jeune moi.

Boon a également partagé une histoire intrigante sur la façon dont l'implication de Van Damme dans Mortal Kombat 1 boucle la boucle de la série. Il a révélé que le jeu provenait des tentatives infructueuses de NetherRealm Studios pour créer un jeu centré sur Jean-Claude Van Damme il y a environ 30 ans. Malgré la résistance initiale de Van Damme, l'équipe a finalement réussi à obtenir sa participation, créant ainsi un moment passionnant pour l'équipe de développement.

Van Damme dans le rôle de Johnny Cage fera partie du DLC Kombat Pack du jour du lancement de Mortal Kombat 1, sorti le 19 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch et PC.

