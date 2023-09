Les problèmes de Starfield offrent des moments amusants dans le nouveau RPG spatial de Bethesda

Starfield, le RPG spatial très attendu de Bethesda, a officiellement été lancé en accès anticipé et reçoit des critiques positives pour être l'un des jeux les plus exempts de bugs que le studio ait publiés. Bien que le jeu soit relativement exempt de problèmes, certains problèmes amusants ont réussi à passer entre les mailles du filet, offrant aux joueurs des moments d'humour inattendus.

Un problème implique que les PNJ n'ont pas la tête et le haut du corps, ce qui entraîne des conversations particulières avec des yeux et des postiches flottants. Ces rencontres inhabituelles n’étaient pas prévues par les joueurs lors de leurs voyages intergalactiques. Un autre problème présente « The Hunter », un personnage énigmatique qui se glisse gracieusement dans un mur après avoir dit au joueur qu'il « les verra autour ». Bien que non intentionnel, cet acte de disparition ajoute une touche comique au jeu.

En plus de ces problèmes, les PNJ de Starfield font également preuve d'un manque d'espace personnel, interrompant fréquemment les conversations sans égard à la vie privée. Les joueurs ont partagé des vidéos d’envahisseurs spatiaux littéraux faisant irruption dans leurs conversations, provoquant des rires incontrôlables.

Le retour bien-aimé d’Elder Scrolls, le Adoring Fan, a également fait son retour dans Starfield. Cependant, il n’est pas sans bizarreries. Les joueurs l'ont vu se déplacer de manière maniaque sur l'écran ou s'enfoncer dans le sol. Malgré ces comportements erratiques, les joueurs apprécient le soutien et le dévouement inébranlables du Fan Adorant, allant même jusqu'à traverser le feu pour aider le joueur.

D'autres compagnons de Starfield, comme VASCO, un compagnon robotique, ont leur part de problèmes. Certains joueurs ont rencontré des PNJ de pont VASCO au milieu d'une conversation, tandis que d'autres l'ont vu léviter et se percher sur des navires, démontrant ainsi ses capacités.

Un problème particulièrement amusant implique que le protagoniste rencontre un personnage avec un code vestimentaire minimal, conduisant à une double prise. Les joueurs ont partagé des vidéos de leurs réactions surprises face à ce spectacle inattendu.

Enfin, les joueurs ont rencontré des pirates de breakdance, tournant et virevoltant parfaitement lors de fusillades. Ces mouvements inattendus offrent un spectacle divertissant aux joueurs habitués aux combats plus conventionnels.

Malgré ces problèmes, Starfield a déjà rassemblé une base de joueurs importante, avec six millions de joueurs prenant leur envol. Que les joueurs aient rencontré ces problèmes ou non, le jeu continue d'offrir une expérience immersive et agréable dans l'immensité de l'espace.

