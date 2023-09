Metro propose un réseau de communication pour les transports avec des panneaux d'affichage numériques

Metro demande l'approbation de son projet de « réseau de communication de transport », qui impliquerait la construction d'un maximum de 86 panneaux d'affichage numériques dans diverses propriétés appartenant à Metro à Los Angeles. Le plan comprend également la suppression de 200 panneaux hors site existants sur les propriétés Metro. Les nouveaux panneaux numériques seraient situés dans 22 des 35 zones du plan communautaire de la ville.

La signalisation proposée devrait être lucrative, avec des revenus publicitaires estimés entre 300 et 500 millions de dollars sur une durée de 20 ans. Les recettes seraient partagées entre Metro et la ville de Los Angeles, et la ville serait tenue d'allouer les fonds à des projets liés aux transports.

En plus de générer des revenus, les panneaux d’affichage numériques pourraient servir à d’autres fins. Ils auraient la capacité de diffuser des messages de sécurité publique et de collecter des données de déplacement et de trafic en temps réel. Ces données pourraient être utilisées pour améliorer la synchronisation des signaux et donner la priorité aux transports publics.

Cependant, le projet proposé risque de se heurter à une opposition. Les opposants au réseau de communication des transports ont déjà exprimé leurs objections lors de réunions précédentes, et des rapports font état de contestations juridiques potentielles contre le projet.

Dans l'ensemble, le réseau de communication de transport proposé par Metro a le potentiel de générer des revenus publicitaires importants tout en offrant également des avantages tels que des messages de sécurité publique et une infrastructure de transport améliorée. Le plan sera examiné par la commission de planification de la ville de Los Angeles la semaine prochaine.

