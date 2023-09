L'investisseur Dan Niles abandonne les actions Apple et parie contre le géant de la technologie

L'investisseur de renom Dan Niles a fait la une des journaux jeudi en révélant sa décision de vendre ses actions Apple et de prendre une position courte importante contre le géant de la technologie. Niles, fondateur et gestionnaire de portefeuille principal du Satori Fund, a annoncé cette décision sur X (anciennement Twitter) en déclarant : « Vendu $ AAPL et maintenant notre plus grande vente à découvert sur une action unique ».

Niles avait initialement acheté des actions Apple le 18 août, mais a commencé à les vendre mercredi, citant diverses raisons pour justifier sa décision. L'une des préoccupations qu'il a soulignées était le risque potentiel découlant du projet chinois d'étendre l'interdiction de l'utilisation de l'iPhone aux entreprises publiques. Cette nouvelle, rapportée par Bloomberg, s'est ajoutée à la pression à la baisse sur l'action Apple, qui avait déjà baissé pendant deux jours consécutifs, entraînant des pertes supérieures à 6% pour la semaine.

En outre, Niles a exprimé son appréhension face à la résurgence de Huawei, une entreprise de télécommunications basée à Shenzhen. Huawei a récemment dévoilé son dernier système d'exploitation mobile, HarmonyOS 4, ainsi qu'un assistant IA amélioré, signalant un effort renouvelé pour renforcer son activité de smartphones. Niles y voit une menace potentielle pour la part de marché d'Apple.

En outre, Niles estime que la reprise des remboursements des prêts étudiants pourrait amener les consommateurs à resserrer les cordons de leur bourse, ce qui pourrait avoir un impact sur la demande pour les nouveaux modèles d'iPhone d'Apple, dont le lancement est prévu à l'automne.

Enfin, l'investisseur a fait part de ses inquiétudes concernant la valorisation élevée d'Apple, compte tenu de la récente baisse de ses revenus au cours des derniers trimestres. Niles a remis en question le ratio cours/bénéfice de l'entreprise pour l'année 2023, en le comparant au ratio du S&P et en suggérant que les investisseurs pourraient commencer à remettre en question la valorisation premium d'Apple.

En résumé, la décision de Dan Niles de vendre ses actions Apple et de parier contre l'entreprise reflète les inquiétudes concernant l'interdiction potentielle de la Chine, la résurgence de Huawei, le ralentissement potentiel de la demande des consommateurs et la valorisation élevée d'Apple par rapport à ses récentes performances financières. En tant qu'investisseur largement suivi, la décision de Niles a attiré l'attention sur les défis et les risques auxquels est confrontée l'une des sociétés technologiques les plus valorisées au monde.

Sources:

– Actualités Bloomberg

- Le journal de Wall Street