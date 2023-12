L'ISRO se concentre sur des missions lunaires audacieuses, y compris le retour d'échantillons et le développement de la station spatiale

Dans un développement récent, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a présenté ses plans ambitieux pour les futures missions lunaires, notamment Chandrayaan-4 et le développement d'une station spatiale indienne. S'appuyant sur le succès de Chandrayaan-3, la prochaine mission lunaire de l'ISRO, Chandrayaan-4, aura pour objectif principal de récupérer les roches et le sol lunaires pour une inspection en personne.

Lors d'une conférence au Centre culturel Rashtrapati Bhavan, le chef de l'ISRO, S Somanath, a exprimé l'engagement de l'organisation à ramener les roches lunaires sur Terre. « Sur la Lune, nos intérêts ne sont pas encore terminés. J'assure Rashtrapati Ji que nous apporterons nous-mêmes des roches lunaires », a déclaré Somanath, soulignant la détermination de l'ISRO à obtenir des échantillons lunaires.

Nilesh Desai, directeur du Centre d'applications spatiales, a révélé que Chandrayaan-4 devrait être lancé dans les cinq à sept prochaines années et qu'il comportera un rover plus grand que son prédécesseur. La mission comprendra quatre modules, chacun crucial pour le succès de la mission, compte tenu de la complexité de la récupération et du rapatriement des échantillons lunaires.

Le chef de l'ISRO, Somanath, a souligné les défis technologiques liés au retour de la Lune et à l'atterrissage en toute sécurité sur Terre. "Si vous voulez aller sur la Lune, revenir, atterrir et tout récupérer, alors vous avez besoin de beaucoup plus de technologie que ce dont nous disposons réellement pour y atterrir", a-t-il expliqué. La mission de retour d’échantillons sera entièrement autonome, l’ISRO ayant pour objectif de la lancer dans les quatre prochaines années.

En plus des missions lunaires, Somanath a également discuté des plans de l'ISRO pour la mission Gaganyaan, la mission habitée de l'Inde dans l'espace et le développement d'une station spatiale indienne d'ici 2035. Il a révélé que le premier module de la station spatiale devrait être lancé en 2028. avec un achèvement prévu pour le milieu des années 2030. L'ISRO aura besoin de fusées nouvelles et plus grandes pour soutenir cette entreprise ambitieuse.

Outre Chandrayaan-4, l'ISRO collabore également avec l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) sur la mission d'exploration polaire lunaire (LUPEX), dont le lancement est prévu en 2025. Ces efforts témoignent de l'importance croissante de l'Inde dans le domaine de l'exploration spatiale et ouvrent la voie à l'exploration spatiale. la voie à de nouveaux progrès et à des collaborations internationales à l’avenir.