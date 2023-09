Des chercheurs de Harvard lancent un centre pour étudier le bien-être numérique des adolescents

La Graduate School of Education de l'Université Harvard s'apprête à ouvrir le mois prochain le Center for Digital Thriving, un centre de recherche qui étudiera le bien-être numérique des adolescents. Le centre collaborera avec des universités, des professionnels de la santé mentale, des éducateurs et des familles pour mener des recherches et mieux comprendre l'impact de la technologie sur le bien-être psychologique et émotionnel des adolescents.

L'un des principaux objectifs du centre est de comprendre les défis et les opportunités que la technologie présente aux jeunes. Les chercheurs visent à explorer comment l'utilisation d'appareils et de plateformes numériques affecte divers aspects de la vie des adolescents, notamment leur santé mentale, leurs relations sociales et leurs résultats scolaires.

En étudiant les habitudes numériques des adolescents, le centre espère identifier des stratégies et des interventions susceptibles de promouvoir un bien-être numérique positif. Cela pourrait impliquer d’éduquer les parents, les éducateurs et les adolescents eux-mêmes sur des habitudes numériques saines, ainsi que de développer des outils et des ressources susceptibles d’améliorer leurs expériences en ligne.

Les résultats des recherches du centre seront précieux non seulement pour les parents et les éducateurs, mais également pour les décideurs politiques et les entreprises technologiques. Il fournira des informations fondées sur des données probantes sur les effets de la technologie sur les adolescents et contribuera à éclairer l’élaboration de politiques et de lignes directrices promouvant une utilisation responsable et bénéfique des plateformes numériques.

Dans l’ensemble, le Center for Digital Thriving de l’Université Harvard vise à combler le fossé entre la recherche et la pratique dans le domaine du bien-être numérique. En menant des recherches rigoureuses et en mobilisant diverses parties prenantes, il cherche à mieux comprendre la relation complexe entre les adolescents et la technologie et à contribuer au développement de stratégies qui améliorent leur bien-être à l’ère numérique.

