Le Harrington Library Consortium a annoncé sa participation au réseau Texas cloudLink, permettant aux lecteurs d'accéder à une vaste bibliothèque de titres numériques. En rejoignant ce programme à l'échelle de l'État, les titulaires de carte des 87 bibliothèques membres du consortium peuvent désormais profiter de plus d'un quart de million de livres électroniques et de livres audio téléchargeables. Cette collaboration permet aux titulaires de carte d’accéder à une vaste collection de ressources à portée de main.

Le réseau Texas cloudLink comprend les bibliothèques du Texas qui ont accepté de partager leur bibliothèque de titres numériques via la bibliothèque cloud 3M. Avec près de 250,000 8,377 exemplaires partageables disponibles, cette collection continue de croître avec des ajouts trimestriels. Les XNUMX XNUMX titres du consortium seront intégrés dans la collection des bibliothèques membres existantes, élargissant ainsi le pool de ressources pour leurs titulaires de carte.

Un changement intéressant pour les titulaires de carte de la bibliothèque publique d'Amarillo est la possibilité de rechercher les titres disponibles sur les applications CloudLibrary et SimplyE. Ces applications peuvent être facilement téléchargées depuis l'Apple App Store ou le Google Play Store. Plus précisément, l'application CloudLibrary permet aux utilisateurs de rechercher des titres appartenant au groupe Texas cloudLink. Pour accéder à la collection de la bibliothèque, les usagers doivent sélectionner soit Harrington Library Consortium sur CloudLibrary, soit Amarillo Public Library sur SimplyE comme bibliothèque personnelle. Les informations de connexion, y compris le numéro de carte de bibliothèque et le code PIN, sont requises pour accéder aux ressources.

La bibliothèque publique d'Amarillo a également récemment rejoint le programme SimplyE de la Texas State Library and Archives Commission, ce qui a permis de doubler le nombre de titres téléchargeables disponibles pour les titulaires de carte. Cette expansion des ressources numériques améliore encore l'expérience de lecture des usagers des bibliothèques.

Grâce à cette collaboration et à l'introduction de nouvelles applications, les lecteurs du Texas peuvent facilement explorer une vaste gamme de livres numériques et de livres audio. Le partenariat entre les bibliothèques via le réseau Texas cloudLink garantit un meilleur accès et une plus grande disponibilité pour les lecteurs, créant ainsi une expérience plus pratique et plus engageante pour tous.

Définitions:

– Harrington Library Consortium : un collectif de bibliothèques du Texas qui travaillent ensemble pour élargir l'accès aux ressources pour leurs usagers.

– Texas cloudLink : un réseau de bibliothèques du Texas qui permet aux membres de partager entre eux les ressources de leur bibliothèque numérique.

– 3M Cloud Library : une plate-forme qui donne accès à des titres numériques, notamment des livres électroniques et des livres audio.

Sources:

– Le Consortium des bibliothèques Harrington

– Commission des bibliothèques et archives de l’État du Texas