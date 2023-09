Les esprits les plus heureux reconnus par ISG pour leur travail de transformation numérique avec DoubleVerify

By

Happiest Minds Technologies, une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la transformation numérique, a été reconnue par ISG, une société de recherche et de conseil technologique de premier plan, pour son travail avec la société de médias et de divertissement DoubleVerify. Happiest Minds a été sélectionné comme l'un des cinq projets reconnus dans la catégorie médias et divertissement.

DoubleVerify, client de Happiest Minds depuis 2018, propose des solutions qui augmentent la confiance dans les mesures liées à la publicité numérique. DoubleVerify souhaitait étendre son offre aux téléviseurs connectés et aux plateformes OTT, ce qui nécessitait une solide assurance qualité des indicateurs de reporting. Happiest Minds a réalisé une évaluation à l'aide de son cadre d'évaluation de la maturité des tests (TMA) et a aidé DoubleVerify à moderniser sa pile technologique et à obtenir l'accréditation du Media Rating Council.

Le partenariat entre DoubleVerify et Happiest Minds a été décrit comme un catalyseur pour les deux entreprises. Nisim Tal, directeur de la technologie chez DoubleVerify, a félicité Happiest Minds pour avoir fourni des méthodologies agiles, des processus robustes et des talents expérimentés, qui ont créé un environnement propice à l'innovation et à l'excellence commerciale.

Joseph Anantharaju, vice-président exécutif et PDG des services d'ingénierie de produits chez Happiest Minds, a souligné l'expertise de l'entreprise en matière de collaboration avec des sociétés Enterprise SaaS, alimentant le développement de nouveaux produits et l'innovation tout en accélérant les délais de mise sur le marché. Il a décrit la reconnaissance de l'ISG comme un témoignage des capacités d'ingénierie numérique de Happiest Minds.

Paul Reynolds, associé d'ISG et directeur de la recherche, a souligné l'adoption accélérée des technologies numériques et des modèles commerciaux observée dans les études de cas de cette année. L'étude de cas Happiest Minds avec DoubleVerify s'est imposée comme un exemple de la façon dont la transformation numérique peut stimuler le développement de produits et obtenir un avantage de premier arrivé sur un marché inexploré.

Happiest Minds Technologies Limited est une société informatique consciente qui permet la transformation numérique des entreprises et des fournisseurs de technologies. Ils exploitent des technologies disruptives telles que l’IA, la blockchain, le cloud et l’IoT pour offrir des expériences client fluides et des informations exploitables.

DoubleVerify est une plateforme logicielle leader pour la mesure et l'analyse des médias numériques, visant à renforcer l'écosystème de la publicité numérique et à garantir un échange de juste valeur entre les acheteurs et les vendeurs de médias numériques.

Dans l'ensemble, la reconnaissance de Happiest Minds par l'ISG met en valeur leurs capacités d'ingénierie numérique et leur capacité à ajouter de la valeur au parcours de croissance de DoubleVerify.

