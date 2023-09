Aperçu pratique de Forza Motorsport : à quoi s'attendre

Résumé: Après une interruption de six ans, Forza Motorsport fait enfin son retour avec un nouvel opus qui sortira le 10 octobre 2023. L'aperçu du gameplay donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations auxquelles les joueurs peuvent s'attendre. L'aperçu se concentre sur l'intro jouable initiale, mettant en vedette la Chevrolet Corvette E-Ray et la Cadillac V-Series.R, ainsi que sur la série de didacticiels sur trois courses. Le gameplay présente de nouvelles pistes, dont le circuit de Hakone, et met en valeur les graphismes améliorés et l'attention portée aux détails. Un changement notable est la nouvelle approche du mode carrière, avec des améliorations débloquées en utilisant les « Car Points » gagnés grâce au jeu au lieu d'être achetées avec des crédits. L'avant-première mentionne également l'ajout de séances d'essais et de micro-secteurs sur les circuits, offrant une expérience de course plus immersive et stimulante. Les joueurs peuvent également choisir leur position de départ sur la grille, permettant ainsi une expérience de course personnalisée. L'article se termine en mentionnant que l'aperçu est limité à la série de didacticiels, donc d'autres aspects du jeu, tels que le multijoueur et le jeu gratuit, n'ont pas encore été discutés.

Définitions:

– Forza Motorsport : une série de jeux vidéo de simulation de course populaire développée par Turn 10 Studios et publiée par Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray : une voiture de sport hybride à traction intégrale produite par Chevrolet, présentée comme l'une des voitures de couverture de Forza Motorsport.

– Cadillac V-Series.R : un prototype de voiture de course produit par Cadillac, connu pour ses performances et ses succès dans des courses comme les 24 Heures du Mans.

– Circuit de Hakone : une piste fictive basée au Japon, introduite dans le nouveau Forza Motorsport.

– Points de voiture : une monnaie gagnée grâce au jeu dans Forza Motorsport, utilisée pour débloquer des améliorations pour des voitures individuelles.

