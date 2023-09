L’Irlande adopte la tendance du cashless : qu’est-ce que cela signifie pour les consommateurs ?

Les clients irlandais sont de plus en plus invités à payer par voie électronique plutôt qu'en espèces. De nombreuses entreprises, dont Ryanair et le magasin lifestyle Oliver Bonas, ont choisi de se passer totalement du cashless. En 2022, 54 % des transactions en Irlande ont été payées en espèces, comparativement à des pays comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne où l'utilisation des espèces était encore plus élevée.

L’évolution vers les paiements numériques apporte de la commodité et élimine le besoin de transporter de l’argent liquide, mais elle soulève également des inquiétudes. La confidentialité est un problème important, avec des inquiétudes concernant le vol numérique, la fraude et le partage d'informations personnelles. Les espèces restent essentielles pour les personnes numériquement marginalisées et vulnérables. Il fournit une réserve en cas de panne des systèmes de paiement électronique et offre un meilleur contrôle des dépenses, en particulier lors de voyages en dehors de la zone euro.

Malgré la commodité des paiements numériques, les lois ayant cours légal n’obligent pas toujours les entreprises à accepter les espèces. En 2010, la Commission européenne a recommandé « l’acceptation obligatoire » des espèces dans la zone euro, mais elle a également autorisé des exceptions. Les prestataires peuvent refuser des espèces dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en proposant le règlement d'une dette inférieure à 5 € avec un billet de 200 €. En Irlande, l'utilisation d'espèces est régie par le droit des contrats et les entreprises peuvent choisir de refuser les paiements en espèces dans certaines circonstances.

Même si l’évolution vers une société sans numéraire présente des avantages, il est important d’en considérer les implications pour différents groupes de consommateurs. La confidentialité et l’accessibilité restent des facteurs essentiels dans la transition en cours.

Sources : Banque centrale d'Irlande, Commission européenne